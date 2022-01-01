Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 650

Преимущества

Подойдет для зарядки аккумуляторов до 200 А

Пуск с предварительной пятиминутной зарядкой всех аккумуляторов до 200 А

Безопасно по совместимости электро-магнитных полей

Изготовлено по стандартам Евросоюза

Режим быстрой зарядки (BOOST)

Визуализация пусковых и зарядных токов

12 или 24 вольтовые аккумуляторы

Защита от перегрузок

Оснащено пультом управления

Защита от изменения полярности

Подойдет для применения в автогаражном хозяйстве

Пуско-зарядное устройство Blue Weld MAJOR 650 - 230-400V-12-24V-20кВт 829814 (old 829805) предназначено для зарядки электролитовых аккумуляторов с свинцом-сурьмой, свинцом-кальцием или свинцом-кальцием-серебром. Также с помощью этого устройства можно произвести запуск, например, автомобильного стартера. Данная модель подойдет для сервисного использования. Она может производить зарядку аккумуляторов почти любой мощности: 12 или 24 вольтовых, а также быстрый пуск 125-амперных аккумуляторов. Остальные аккумуляторы (до 200А) запускаются с помощью пятиминутной предварительной зарядки. Есть режим быстрой зарядки. Индикация пусковых и зарядных токов поможет четко отследить эти процессы.Устройство защищено от перегрузок или изменения полярности, что продлевает срок его эксплуатации. Модель оснащена пультом дистанционного управления