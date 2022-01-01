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Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 650
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Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 650
    Арт. 715216
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 650

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора BlueWeld Major 650

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 715216

      Характеристики

      Производитель
      		BlueWeld
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. потребляемая мощность запуска, Вт
      		2000
      Макс. ток заряда, А
      		100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство Blue Weld MAJOR 650 - 230-400V-12-24V-20кВт 829814 (old 829805) предназначено для зарядки электролитовых аккумуляторов с свинцом-сурьмой, свинцом-кальцием или свинцом-кальцием-серебром. Также с помощью этого устройства можно произвести запуск, например, автомобильного стартера. Данная модель подойдет для сервисного использования. Она может производить зарядку аккумуляторов почти любой мощности: 12 или 24 вольтовых, а также быстрый пуск 125-амперных аккумуляторов. Остальные аккумуляторы (до 200А) запускаются  с помощью пятиминутной предварительной зарядки. Есть режим быстрой зарядки. Индикация пусковых и зарядных токов поможет четко отследить эти процессы.
        Устройство защищено от перегрузок или изменения полярности, что продлевает срок его эксплуатации. Модель оснащена пультом дистанционного управления

        Преимущества

        • Подойдет для зарядки аккумуляторов до 200 А
        • Пуск с предварительной пятиминутной зарядкой всех аккумуляторов до 200 А
        • Безопасно по совместимости электро-магнитных полей
        • Изготовлено по стандартам Евросоюза
        • Режим быстрой зарядки (BOOST)
        • Визуализация пусковых и зарядных токов
        • 12 или 24 вольтовые аккумуляторы
        • Защита от перегрузок
        • Оснащено пультом управления
        • Защита от изменения полярности
        • Подойдет для применения в автогаражном хозяйстве