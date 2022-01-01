Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 540

Преимущества

Защита от перегрузок

Внутренний плавкий предохранитель для защиты от замыкания и подключения с обратной полярностью

Долгий срок службы

Не требует сложного технического обслуживания

Устойчивость к коррозии

Пуско-зарядное устройство HELVI Sprintcar 540 99010041 представляет собой мобильное профессиональное оборудование, которое отличается высокой эффективностью. Основные элементы управления и контроля размещены в одном месте, что способствует удобству эксплуатации. Специальные ножки в основании конструкции обеспечивают устойчивость на поверхности. Прочный металлический корпус надежно защищает внутренние элементы от повреждений при случайных механических воздействиях. Длина проводов крокодилов - 2.5 м