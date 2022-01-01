Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 540
Арт. 71549
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. ток заряда, А
|60
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Для грузового автомобиля
|Нет
- Пуско-зарядное устройство HELVI Sprintcar 540 99010041 представляет собой мобильное профессиональное оборудование, которое отличается высокой эффективностью. Основные элементы управления и контроля размещены в одном месте, что способствует удобству эксплуатации. Специальные ножки в основании конструкции обеспечивают устойчивость на поверхности. Прочный металлический корпус надежно защищает внутренние элементы от повреждений при случайных механических воздействиях. Длина проводов крокодилов - 2.5 м
Преимущества
- Защита от перегрузок
- Внутренний плавкий предохранитель для защиты от замыкания и подключения с обратной полярностью
- Долгий срок службы
- Не требует сложного технического обслуживания
- Устойчивость к коррозии