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Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 540
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Зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 540
    Арт. 71549
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 540
    Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 540
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 540
      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 540

      Пуско-зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Sprintcar 540

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 71549

      Характеристики

      Производитель
      		Helvi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. ток заряда, А
      		60
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство HELVI Sprintcar 540 99010041 представляет собой мобильное профессиональное оборудование, которое отличается высокой эффективностью. Основные элементы управления и контроля размещены в одном месте, что способствует удобству эксплуатации. Специальные ножки в основании конструкции обеспечивают устойчивость на поверхности. Прочный металлический корпус надежно защищает внутренние элементы от повреждений при случайных механических воздействиях. Длина проводов крокодилов - 2.5 м

        Преимущества

        • Защита от перегрузок
        • Внутренний плавкий предохранитель для защиты от замыкания и подключения с обратной полярностью
        • Долгий срок службы
        • Не требует сложного технического обслуживания
        • Устойчивость к коррозии