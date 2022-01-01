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Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-32/1200
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Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-32/1200
    Арт. X13150361
    Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-32/1200
    Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-32/1200
    Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-32/1200
      Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-32/1200
      Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-32/1200
      Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-32/1200

      Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-32/1200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150361

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		нет
      Тип трубки
      		составная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Универсальный пылесос Интерскол ПУ-32/1200 - профессиональный инструмент для сухого и влажного удаления пыли с рабочей поверхности. Два режима работы позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Электронная очистка фильтров обеспечивает длительный срок службы пылесоса.

        Преимущества:

        • Пылесосом можно делать влажную уборку (достаточно вынуть мешок для сбора пыли);
        • Контроль скорости потока (2 уровня);
        • Автоматический контроль уровня воды;
        • Мягкий пуск;
        • Электронная самоочистка фильтров во время перерывов в работе.

        Комплектация:

        • Щетка;
        • Щелевая насадка;
        • Шланг 5м;
        • Шнур питания 8м;
        • 2 удлинительные трубки;
        • Трубка с регулятором потока воздуха;
        • Фильтр из полиэстера;
        • Синтетический одноразовый мешок;
        • Коробка.