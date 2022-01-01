Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-32/1200

Описание:

Преимущества:

Пылесосом можно делать влажную уборку (достаточно вынуть мешок для сбора пыли);

Контроль скорости потока (2 уровня);

Автоматический контроль уровня воды;

Мягкий пуск;

Электронная самоочистка фильтров во время перерывов в работе.

Комплектация:

Щетка;

Щелевая насадка;

Шланг 5м;

Шнур питания 8м;

2 удлинительные трубки;

Трубка с регулятором потока воздуха;

Фильтр из полиэстера;

Синтетический одноразовый мешок;

Коробка.

Универсальный пылесос Интерскол ПУ-32/1200 - профессиональный инструмент для сухого и влажного удаления пыли с рабочей поверхности. Два режима работы позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Электронная очистка фильтров обеспечивает длительный срок службы пылесоса.