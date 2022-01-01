Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-32/1200
Арт. X13150361
Характеристики
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Производитель
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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Количество насадок в комплекте
|нет
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Тип трубки
|составная
Описание:Универсальный пылесос Интерскол ПУ-32/1200 - профессиональный инструмент для сухого и влажного удаления пыли с рабочей поверхности. Два режима работы позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Электронная очистка фильтров обеспечивает длительный срок службы пылесоса.
Преимущества:
- Пылесосом можно делать влажную уборку (достаточно вынуть мешок для сбора пыли);
- Контроль скорости потока (2 уровня);
- Автоматический контроль уровня воды;
- Мягкий пуск;
- Электронная самоочистка фильтров во время перерывов в работе.
Комплектация:
- Щетка;
- Щелевая насадка;
- Шланг 5м;
- Шнур питания 8м;
- 2 удлинительные трубки;
- Трубка с регулятором потока воздуха;
- Фильтр из полиэстера;
- Синтетический одноразовый мешок;
- Коробка.