Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400
Арт. X13150362
Характеристики
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Производитель
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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Количество насадок в комплекте
|2
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Тип трубки
|составная
Описание:Универсальный пылесос Интерскол ПУ-45/1400 - профессиональный инструмент для сухого и влажного удаления пыли с рабочей поверхности. Два режима работы позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Электронная система очистки фильтров обеспечивает длительный срок службы пылесоса.
Преимущества:
- Контроль скорости потока (2 уровня);
- Автоматический контроль уровня воды;
- Мягкий пуск;
- Электронная самоочистка фильтров во время перерывов в работе.
Комплектация:
- Бумажный пакет - 1 шт;
- Строительный фильтр из полиэстера - для сухой и влажной уборки;
- Шланг 5 метров;
- Щетка.