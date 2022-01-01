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Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400
Найти аналог
Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400
    Арт. X13150362
    Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400
    Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400
      Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400
      Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400

      Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13150362

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		2
      Тип трубки
      		составная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Универсальный пылесос Интерскол ПУ-45/1400 - профессиональный инструмент для сухого и влажного удаления пыли с рабочей поверхности. Два режима работы позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Электронная система очистки фильтров обеспечивает длительный срок службы пылесоса.

        Преимущества:

        • Контроль скорости потока (2 уровня);
        • Автоматический контроль уровня воды;
        • Мягкий пуск;
        • Электронная самоочистка фильтров во время перерывов в работе.

        Комплектация:

        • Бумажный пакет - 1 шт;
        • Строительный фильтр из полиэстера - для сухой и влажной уборки;
        • Шланг 5 метров;
        • Щетка.