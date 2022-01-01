Промышленный пылесос ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400

Описание:

Преимущества:

Контроль скорости потока (2 уровня);

Автоматический контроль уровня воды;

Мягкий пуск;

Электронная самоочистка фильтров во время перерывов в работе.

Комплектация:

Бумажный пакет - 1 шт;

Строительный фильтр из полиэстера - для сухой и влажной уборки;

Шланг 5 метров;

Щетка.

Универсальный пылесос Интерскол ПУ-45/1400 - профессиональный инструмент для сухого и влажного удаления пыли с рабочей поверхности. Два режима работы позволяют выбрать нужный в зависимости от интенсивности работы. Электронная система очистки фильтров обеспечивает длительный срок службы пылесоса.