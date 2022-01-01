Промышленный пылесос KARCHER WD 2 1.629-760 (с 5 фильтр-мешками 6.904-322)
Характеристики
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Производитель
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Возможность сбора жидкости
|Нет
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Моющий
|Нет
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Количество насадок в комплекте
|2
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Работа без мешка
|Нет
Хозяйственный пылесос Karcher WD 2 1.629-783 предназначен для сухой уборки и сбора влажного мусора. Он имеет компактную конструкцию, благодаря чему его удобно хранить. Бак выполнен из ударопрочного пластика, что гарантирует долгий срок службы. Его объем составляет 12 л. Напряжение 220-240 В.
Преимущества:
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Гибкость и удобство использования;
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Длинный кабель: 4 м;
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Применение: входные зоны, очистка автомобилей внутри, маленький объем воды;
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Практичное хранение кабеля и аксессуаров;
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Компактная конструкция.
Комплектация:
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Всасывающий шланг, 1.9 м, 35 мм;
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Всасывающие трубки, 2 шт., 0.5 м, 35 мм, пластмасса;
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Насадка для пола для влажной/сухой уборки, Clips;
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Щелевая насадка;
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Фильтр из вспененного материала;
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Бумажный фильтр-пакет, 1 шт.;
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Ударопрочная защита;
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Хранение аксессуаров на устройстве;
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Упаковка.
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