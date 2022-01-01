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Промышленный пылесос KARCHER WD 2 1.629-760 (с 5 фильтр-мешками 6.904-322)
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Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос KARCHER WD 2 1.629-760 (с 5 фильтр-мешками 6.904-322)
    Арт. X131503167
    Промышленный пылесос KARCHER WD 2 1.629-760 (с 5 фильтр-мешками 6.904-322)
    Промышленный пылесос KARCHER WD 2 1.629-760 (с 5 фильтр-мешками 6.904-322)
      Промышленный пылесос KARCHER WD 2 1.629-760 (с 5 фильтр-мешками 6.904-322)
      Промышленный пылесос KARCHER WD 2 1.629-760 (с 5 фильтр-мешками 6.904-322)

      Промышленный пылесос KARCHER WD 2 1.629-760 (с 5 фильтр-мешками 6.904-322)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131503167

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Возможность сбора жидкости
      		Нет
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		2
      Работа без мешка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Хозяйственный пылесос Karcher WD 2 1.629-783 предназначен для сухой уборки и сбора влажного мусора. Он имеет компактную конструкцию, благодаря чему его удобно хранить. Бак выполнен из ударопрочного пластика, что гарантирует долгий срок службы. Его объем составляет 12 л. Напряжение 220-240 В.

        Преимущества:

        • Гибкость и удобство использования;

        • Длинный кабель: 4 м;

        • Применение: входные зоны, очистка автомобилей внутри, маленький объем воды;

        • Практичное хранение кабеля и аксессуаров;

        • Компактная конструкция.

        Комплектация:

        • Всасывающий шланг, 1.9 м, 35 мм;

        • Всасывающие трубки, 2 шт., 0.5 м, 35 мм, пластмасса;

        • Насадка для пола для влажной/сухой уборки, Clips;

        • Щелевая насадка;

        • Фильтр из вспененного материала;

        • Бумажный фильтр-пакет, 1 шт.;

        • Ударопрочная защита;

        • Хранение аксессуаров на устройстве;

        • Упаковка.