Промышленный пылесос KARCHER WD 2 1.629-760 (с 5 фильтр-мешками 6.904-322)

Хозяйственный пылесос Karcher WD 2 1.629-783 предназначен для сухой уборки и сбора влажного мусора. Он имеет компактную конструкцию, благодаря чему его удобно хранить. Бак выполнен из ударопрочного пластика, что гарантирует долгий срок службы. Его объем составляет 12 л. Напряжение 220-240 В.

Преимущества:

Гибкость и удобство использования;

Длинный кабель: 4 м;

Применение: входные зоны, очистка автомобилей внутри, маленький объем воды;

Практичное хранение кабеля и аксессуаров;

Компактная конструкция.

Комплектация: