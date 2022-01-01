Промышленный пылесос Panda 623

Описание:

Преимущества:

Износостойкая турбина обеспечивает мощное всасывание

Бак из нержавеющей стали дает повышенный уровень звукоизоляции

Защитный кожух, обеспечивающий сохранность колес и бака

Возможность установки дополнительного бумажного фильтр-мешка

В стандартной комплектации фильтр-корзина

Полный набор различных аксессуаров

Комплектация:

Гибкий всасывающий шланг, длина 2,5 м. - 1 шт.

Муфта соединительная «шланг-насадка» - 1 шт.

Угловая трубка - 1 шт.

Удлинительная трубка алюминий/пластик 0,5 м. - 2 шт.

Насадка для сбора жидкой грязи/воды, рабочая ширина 400 мм. - 1 шт.

Насадка для сбора пыли, рабочая ширина 400 мм.- 1 шт.

Насадка щелевая - 1 шт.

Насадка-щетка круглая, для чистки мебели и батарей - 1 шт.

Полиэстеровая фильтр-корзина конической формы - 1 шт.

Водопылесос SOTECO PANDA 623 INOX предназначен для сбора пыли, сухого мусора (железная стружка, древесные опилки, мелкие камни и т.д.), есть возможность сбора жидкости. Благодаря двум мощным турбинам идально справляется как с уборкой мелкой пыли, так и со сбором жидкой грязи/воды. Мобильная тележка с механизмом опрокидывания делают удобной и легкой транспортировку пылесоса, а также опорожнение большого бака, выполненного из нержавеющей стали. Большой бак емкостью 78 л. вмещает в себя 57 л. жидкости или 50 л.сухой грязи.