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Промышленный пылесос Panda 623
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Промышленные пылесосы (строительные)
    Промышленный пылесос Panda 623
    Арт. Х10356
    Промышленный пылесос Panda 623
    Промышленный пылесос Panda 623
      Промышленный пылесос Panda 623
      Промышленный пылесос Panda 623

      Промышленный пылесос Panda 623

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х10356

      Характеристики

      Производитель
      		Panda
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Нет
      Количество насадок в комплекте
      		6
      Тип трубки
      		составная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Водопылесос SOTECO PANDA 623 INOX предназначен для сбора пыли, сухого мусора (железная стружка, древесные опилки, мелкие камни и т.д.), есть возможность сбора жидкости. Благодаря двум мощным турбинам идально справляется как с уборкой мелкой пыли, так и со сбором жидкой грязи/воды. Мобильная тележка с механизмом опрокидывания делают удобной и легкой транспортировку пылесоса, а также опорожнение большого бака, выполненного из нержавеющей стали. Большой бак емкостью 78 л. вмещает в себя 57 л. жидкости или 50 л.сухой грязи.

        Преимущества:

        • Износостойкая турбина обеспечивает мощное всасывание
        • Бак из нержавеющей стали дает повышенный уровень звукоизоляции
        • Защитный кожух, обеспечивающий сохранность колес и бака
        • Возможность установки дополнительного бумажного фильтр-мешка
        • В стандартной комплектации фильтр-корзина
        • Полный набор различных аксессуаров

        Комплектация:

        • Гибкий всасывающий шланг, длина 2,5 м. - 1 шт.
        • Муфта соединительная «шланг-насадка» - 1 шт.
        • Угловая трубка - 1 шт.
        • Удлинительная трубка алюминий/пластик 0,5 м. - 2 шт.
        • Насадка для сбора жидкой грязи/воды, рабочая ширина 400 мм. - 1 шт.
        • Насадка для сбора пыли, рабочая ширина 400 мм.- 1 шт.
        • Насадка щелевая - 1 шт.
        • Насадка-щетка круглая, для чистки мебели и батарей - 1 шт.
        • Полиэстеровая фильтр-корзина конической формы - 1 шт.