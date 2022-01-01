Промышленный пылесос Panda 623
Арт. Х10356
Характеристики
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Производитель
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Возможность сбора жидкости
|Да
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Моющий
|Нет
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Количество насадок в комплекте
|6
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Тип трубки
|составная
Описание:Водопылесос SOTECO PANDA 623 INOX предназначен для сбора пыли, сухого мусора (железная стружка, древесные опилки, мелкие камни и т.д.), есть возможность сбора жидкости. Благодаря двум мощным турбинам идально справляется как с уборкой мелкой пыли, так и со сбором жидкой грязи/воды. Мобильная тележка с механизмом опрокидывания делают удобной и легкой транспортировку пылесоса, а также опорожнение большого бака, выполненного из нержавеющей стали. Большой бак емкостью 78 л. вмещает в себя 57 л. жидкости или 50 л.сухой грязи.
Преимущества:
- Износостойкая турбина обеспечивает мощное всасывание
- Бак из нержавеющей стали дает повышенный уровень звукоизоляции
- Защитный кожух, обеспечивающий сохранность колес и бака
- Возможность установки дополнительного бумажного фильтр-мешка
- В стандартной комплектации фильтр-корзина
- Полный набор различных аксессуаров
Комплектация:
- Гибкий всасывающий шланг, длина 2,5 м. - 1 шт.
- Муфта соединительная «шланг-насадка» - 1 шт.
- Угловая трубка - 1 шт.
- Удлинительная трубка алюминий/пластик 0,5 м. - 2 шт.
- Насадка для сбора жидкой грязи/воды, рабочая ширина 400 мм. - 1 шт.
- Насадка для сбора пыли, рабочая ширина 400 мм.- 1 шт.
- Насадка щелевая - 1 шт.
- Насадка-щетка круглая, для чистки мебели и батарей - 1 шт.
- Полиэстеровая фильтр-корзина конической формы - 1 шт.