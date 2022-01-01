Рукоятка трубчатая Emak 50170026R

Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Рукоятка Emak трубчатая 50170026R представляет собой деталь, предназначенная с целью монтажа на замену непригодным запасным частям. Комплектующие производства Emak характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации. После их замены у вас не будет причин переживать за продуктивность. Ручки и рукоятки производства торговой марки Emak могут похвастаться высоким качеством исполнения.