Рукоятка трубчатая Emak 50170026R
- Рукоятка Emak трубчатая 50170026R представляет собой деталь, предназначенная с целью монтажа на замену непригодным запасным частям. Комплектующие производства Emak характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации. После их замены у вас не будет причин переживать за продуктивность. Ручки и рукоятки производства торговой марки Emak могут похвастаться высоким качеством исполнения.
Преимущества
- Надежность
- Изготовлен из высокотехнологичного материала