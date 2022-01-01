Рукоятка управления в сборе Emak Sp25 4161477AR

Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Рукоятка Emak управления в сборе Sp25 4161477AR – это деталь, которая применяется для монтажа на замену износившимся или пришедшим в негодность запчастям. Комплектующие от торговой марки Emak отличаются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их установки вы можете не бояться за эффективность. Ручки и рукоятки производства марки Emak могут похвастаться высоким качеством исполнения.