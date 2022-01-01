Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Рукоятка управления Emak 50240023R
Найти аналог
Ручки и рукоятки
    Рукоятка управления Emak 50240023R
    Арт. Х21212408

      Рукоятка управления Emak 50240023R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х21212408

      Характеристики

      Производитель
      		Emak
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Рукоятка Emak управления 50240023R представляет собой деталь, которая применяется для интеграции на смену пришедшим в негодность или износившимся комплектующим. Запасные части от марки Emak характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят можно не волноваться за эффективность. Ручки и рукоятки от бренда Emak отвечают высоким стандартам качества.

        Преимущества

        • Надежность
        • Изготовлен из высокотехнологичного материала