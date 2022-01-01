Рукоятка управления Emak 50240023R

Преимущества

Надежность

Изготовлен из высокотехнологичного материала

Рукоятка Emak управления 50240023R представляет собой деталь, которая применяется для интеграции на смену пришедшим в негодность или износившимся комплектующим. Запасные части от марки Emak характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после того, как их установят можно не волноваться за эффективность. Ручки и рукоятки от бренда Emak отвечают высоким стандартам качества.