Сопло (1.0 мм) IVU0605-10 Сварог 00000087528 для плазмотрона CS 81

Преимущества

Данное сопло предназначено для резки на токах до 50 А

Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза

Посадочный диаметр, мм - 14.5



Высота, мм - 13.3



Сопло (1.0 мм) IVU0605-10 Сварог 00000087528 - является основной расходной частью плазменного резака TECH CS 81, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения. Диаметр — 1.0 мм.