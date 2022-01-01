Сопло (1.0 мм) IVU0056-10 Сварог 00000095763 для плазмотрона PT-31

Сопло Сварог d1,0 (PT-31) IVU0056-10
Арт. О00000027247
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло (1.0 мм) IVU0056-10 Сварог 00000095763 - является основной расходной частью плазменного резака РТ-31, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки. Данное сопло предназначено для резки на токах до 40 А. Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза.
Преимущества
- Имеет диаметр отверстия 1.0 мм
- Предназначено для формирования режущей дуги