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Сопло (1.0 мм) IVU0056-10 Сварог 00000095763 для плазмотрона PT-31
100 ₽
Сопла
    Сопло Сварог d1,0 (PT-31) IVU0056-10
    Арт. О00000027247
    Сопло (1.0 мм) IVU0056-10 Сварог 00000095763 для плазмотрона PT-31

      Сопло Сварог d1,0 (PT-31) IVU0056-10

      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027247

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло (1.0 мм) IVU0056-10 Сварог 00000095763 - является основной расходной частью плазменного резака РТ-31, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки. Данное сопло предназначено для резки на токах до 40 А. Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза.

        Преимущества

        • Имеет диаметр отверстия 1.0 мм
        • Предназначено для формирования режущей дуги