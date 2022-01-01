Сопло (1.0 мм) IVU0056-10 Сварог 00000095763 для плазмотрона PT-31

Преимущества

Имеет диаметр отверстия 1.0 мм

Предназначено для формирования режущей дуги

Сопло (1.0 мм) IVU0056-10 Сварог 00000095763 - является основной расходной частью плазменного резака РТ-31, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки. Данное сопло предназначено для резки на токах до 40 А. Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза.