Стабилизатор Ресанта АСН-15 000/1-ЭМ
Арт. О00000013319
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|850x440x410
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Частота питающей сети, Гц
|50
- Электромеханический стабилизатор Ресанта АСН-15000/1-ЭМ используется в домах, офисах и небольших мастерских для стабилизации сетевого напряжения. К устройству подключаются электроприборы с общей потребляемой мощностью до 15 кВт для их защиты от перепадов напряжения. Стабилизатор цифровым дисплеем для удобного контроля основных параметров. На выходе отсутствуют высокочастотные помехи благодаря встроенным фильтрам.
Преимущества
- Высокая точность выравнивания напряжения
- Малый уровень шума
- Небольшие габариты
- Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
- Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
- Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
- Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
- Не выключается при кратковременных перегрузках
- Защита от перегрева