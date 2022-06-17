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Стабилизатор Ресанта АСН-15 000/1-ЭМ
5.0
2
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор Ресанта АСН-15 000/1-ЭМ
    Арт. О00000013319
    5.0
    2
    Стабилизатор Ресанта АСН-15 000/1-ЭМ

      Стабилизатор Ресанта АСН-15 000/1-ЭМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013319
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		850x440x410
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электромеханический стабилизатор Ресанта АСН-15000/1-ЭМ используется в домах, офисах и небольших мастерских для стабилизации сетевого напряжения. К устройству подключаются электроприборы с общей потребляемой мощностью до 15 кВт для их защиты от перепадов напряжения. Стабилизатор цифровым дисплеем для удобного контроля основных параметров. На выходе отсутствуют высокочастотные помехи благодаря встроенным фильтрам.

        Преимущества

        • Высокая точность выравнивания напряжения
        • Малый уровень шума
        • Небольшие габариты
        • Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
        • Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
        • Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
        • Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
        • Не выключается при кратковременных перегрузках
        • Защита от перегрева