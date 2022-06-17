Стабилизатор Ресанта АСН-15 000/1-ЭМ

Электромеханический стабилизатор Ресанта АСН-15000/1-ЭМ используется в домах, офисах и небольших мастерских для стабилизации сетевого напряжения. К устройству подключаются электроприборы с общей потребляемой мощностью до 15 кВт для их защиты от перепадов напряжения. Стабилизатор цифровым дисплеем для удобного контроля основных параметров. На выходе отсутствуют высокочастотные помехи благодаря встроенным фильтрам.

Преимущества