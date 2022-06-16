Стабилизатор Ресанта АСН-20 000/1-Ц

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 20000/1-Ц используется для выравнивания входного напряжения и защиты приборов от высоких скачков напряжения с суммарной мощностью до 20 кВт. В конструкции предусмотрен фильтр входных и выходных частотных помех и аварийное отключение нагрузки - это обеспечивает защиту подключенных приборов. Стабилизатор оснащен дисплеем, на котором отображаются основные рабочие параметры. В нижней части корпуса установлены колеса для удобной транспортировки устройства.

Преимущества