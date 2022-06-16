Стабилизатор Ресанта АСН-20 000/1-Ц
Арт. О00000013070
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Частота питающей сети, Гц
|50
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Защита от перегрева
|Да
- Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 20000/1-Ц используется для выравнивания входного напряжения и защиты приборов от высоких скачков напряжения с суммарной мощностью до 20 кВт. В конструкции предусмотрен фильтр входных и выходных частотных помех и аварийное отключение нагрузки - это обеспечивает защиту подключенных приборов. Стабилизатор оснащен дисплеем, на котором отображаются основные рабочие параметры. В нижней части корпуса установлены колеса для удобной транспортировки устройства.
Преимущества
- КПД - 97%
- Аварийное отключение нагрузки при превышении максимальных показателей напряжения
- Высокая скорость срабатывания защиты
- Контроль входного и выходного напряжения
- Минимальное количество помех выходного напряжения
- Микропроцессорное управление