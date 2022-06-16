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Стабилизатор Ресанта АСН-20 000/1-Ц
5.0
2
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор Ресанта АСН-20 000/1-Ц
    Арт. О00000013070
    5.0
    2
    Стабилизатор Ресанта АСН-20 000/1-Ц

      Стабилизатор Ресанта АСН-20 000/1-Ц

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013070
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 20000/1-Ц используется для выравнивания входного напряжения и защиты приборов от высоких скачков напряжения с суммарной мощностью до 20 кВт. В конструкции предусмотрен фильтр входных и выходных частотных помех и аварийное отключение нагрузки - это обеспечивает защиту подключенных приборов. Стабилизатор оснащен дисплеем, на котором отображаются основные рабочие параметры. В нижней части корпуса установлены колеса для удобной транспортировки устройства.

        Преимущества

        • КПД - 97%
        • Аварийное отключение нагрузки при превышении максимальных показателей напряжения
        • Высокая скорость срабатывания защиты
        • Контроль входного и выходного напряжения
        • Минимальное количество помех выходного напряжения
        • Микропроцессорное управление