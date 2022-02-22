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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000/1-ЭМ
5.0
2
5 930 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000/1-ЭМ
    Арт. X183105
    5.0
    2
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000/1-ЭМ

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000/1-ЭМ

      5 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X183105
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		275x250x183
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      5 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор РЕСАНТА ACH 2000/1-ЭМ заключен в металлический корпус, предохраняющий двигатель от механических повреждений. Конструкция устройства предполагает высокий уровень мобильности. Четыре упора снизу обеспечивают устойчивость, а ручки сверху дают возможность с комфортом транспортировать прибор. Минимально допустимое напряжение для работы стабилизатора – 140 В. На выходе обеспечивается напряжение 220 В для устройств общей мощностью 2 кВт. Стабилизатор РЕСАНТА 2000/1 ЭМ напряжения является однофазным устройством, работа которого основана на электромеханическом действии двигателя и обмотки. Особенностью является возможность тонкой настройки выходного напряжения. Даже при сильных колебаниях в сети погрешность составляет всего 2%.Это еще один фактор в пользу покупки этого аппарата – он поможет сэкономить намного больше, защитив подключаемую технику от перегрузок. Стабилизатор РЕСАНТА 2000/1 ЭМ можно купить в интернет-магазине «Бигам». Возможна доставка в любой регион РФ.

        Преимущества

        • Точная настройка выходного напряжения
        • Широкий диапазон перепадов напряжения, от 140 до 260 В
        • Компактный размер – 275 х 250 х 183 мм