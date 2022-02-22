Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000/1-ЭМ

Преимущества

Точная настройка выходного напряжения

Широкий диапазон перепадов напряжения, от 140 до 260 В

Компактный размер – 275 х 250 х 183 мм





Стабилизатор РЕСАНТА ACH 2000/1-ЭМ заключен в металлический корпус, предохраняющий двигатель от механических повреждений. Конструкция устройства предполагает высокий уровень мобильности. Четыре упора снизу обеспечивают устойчивость, а ручки сверху дают возможность с комфортом транспортировать прибор. Минимально допустимое напряжение для работы стабилизатора – 140 В. На выходе обеспечивается напряжение 220 В для устройств общей мощностью 2 кВт. Стабилизатор РЕСАНТА 2000/1 ЭМ напряжения является однофазным устройством, работа которого основана на электромеханическом действии двигателя и обмотки. Особенностью является возможность тонкой настройки выходного напряжения. Даже при сильных колебаниях в сети погрешность составляет всего 2%.Это еще один фактор в пользу покупки этого аппарата – он поможет сэкономить намного больше, защитив подключаемую технику от перегрузок. Стабилизатор РЕСАНТА 2000/1 ЭМ можно купить в интернет-магазине «Бигам». Возможна доставка в любой регион РФ.