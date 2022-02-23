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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 3000/1-ЭМ
5.0
2
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 3000/1-ЭМ
    Арт. X183156
    5.0
    2
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 3000/1-ЭМ

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 3000/1-ЭМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X183156
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		310x235x215
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 3000/1-ЭМ относится к электромеханическому типу стабилизаторов и выделяется выходным напряжением высокой точности. Устройство используется для защиты от перепадов напряжения и короткого замыкания высокоточного оборудования суммарной мощностью до 3 кВт. Стабилизатор оснащен аналоговым дисплеем и несколькими светодиодами для удобного контроля основных параметров тока.