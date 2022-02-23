Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 3000/1-ЭМ
Арт. X183156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|310x235x215
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Частота питающей сети, Гц
|50
- Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 3000/1-ЭМ относится к электромеханическому типу стабилизаторов и выделяется выходным напряжением высокой точности. Устройство используется для защиты от перепадов напряжения и короткого замыкания высокоточного оборудования суммарной мощностью до 3 кВт. Стабилизатор оснащен аналоговым дисплеем и несколькими светодиодами для удобного контроля основных параметров тока.