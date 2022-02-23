Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 3000/1-ЭМ

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 3000/1-ЭМ относится к электромеханическому типу стабилизаторов и выделяется выходным напряжением высокой точности. Устройство используется для защиты от перепадов напряжения и короткого замыкания высокоточного оборудования суммарной мощностью до 3 кВт. Стабилизатор оснащен аналоговым дисплеем и несколькими светодиодами для удобного контроля основных параметров тока.