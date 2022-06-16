Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН-3 000/3

Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН 3000/3 используется для защиты от скачков напряжения и короткого замыкания электроприборов, работающих от сети 380 В. Возможно подключение оборудования с общей потребляемой мощностью до 3 кВт. Все элементы устройства защищены от механических повреждений прочным корпусом. Предусмотрены 3 цифровых дисплея для отображения основных параметров напряжения и причины отключения нагрузки.

Преимущества