Трехфазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН-30 000/3
Арт. О00000012977
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|810x430x530
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Частота питающей сети, Гц
|50
- Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН 30000/3 - профессиональное устройство, используемое для защиты электроприборов от скачков напряжения. Встроенные фильтры входных и выходных помех предотвращают искривление частотной синусоиды. Благодаря широкому диапазону входного и точной стабилизации выходного напряжения, стабилизатор можно использовать для защиты высокоточного и особо чувствительного оборудования.
Преимущества
- Высокая точность выравнивания напряжения
- Малый уровень шума
- Небольшие габариты
- Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
- Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
- Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
- Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
- Не выключается при кратковременных перегрузках
- Защита от перегрева.