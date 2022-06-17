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Трехфазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН-30 000/3
5.0
2
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Трехфазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН-30 000/3
    Арт. О00000012977
    5.0
    2
    Трехфазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН-30 000/3

      Трехфазный стабилизатор напряжения Ресанта АСН-30 000/3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012977
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		810x430x530
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехфазный стабилизатор Ресанта АСН 30000/3 - профессиональное устройство, используемое для защиты электроприборов от скачков напряжения. Встроенные фильтры входных и выходных помех предотвращают искривление частотной синусоиды. Благодаря широкому диапазону входного и точной стабилизации выходного напряжения, стабилизатор можно использовать для защиты высокоточного и особо чувствительного оборудования.

        Преимущества

        • Высокая точность выравнивания напряжения
        • Малый уровень шума
        • Небольшие габариты
        • Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
        • Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
        • Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
        • Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
        • Не выключается при кратковременных перегрузках
        • Защита от перегрева.