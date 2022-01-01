Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60M

Преимущества

Толщина стенки корпуса - 8 мм

Быстросменные ролики

Универсальные ролики для профильной трубы от 15х15х1.5 до 40х40х1.5 мм

Не требует специального обслуживания

Высокое качество сборки

Профилегибочный ручной станок Stalex TR-60M 100762 предназначается для быстрой и качественной работы в небольшой мастерской по металлообработке. Оборудование отличается надежностью и неприхотливостью в обслуживании. Модель имеет специальное покрытие, которое защищает аппарат от коррозии. Благодаря легкой конструкции транспортировка станка не составляет труда. Ограничительная гайка, которая располагается на прижимном винте, позволяет получить повторную гибку. Отсутствие электрических узлов обеспечивает независимость от наличия источника питания. Наконечник на рукоятке способствует надежному захвату и комфортной работе