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Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60M
Найти аналог
Трубогибочные станки
    Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60M
    Арт. stalex_3004
    Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60M
    Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60M
    Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60M
      Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60M
      Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60M
      Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60M

      Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_3004

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		620x240x380
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профилегибочный ручной станок Stalex TR-60M 100762 предназначается для быстрой и качественной работы в небольшой мастерской по металлообработке. Оборудование отличается надежностью и неприхотливостью в обслуживании. Модель имеет специальное покрытие, которое защищает аппарат от коррозии. Благодаря легкой конструкции транспортировка станка не составляет труда. Ограничительная гайка, которая располагается на прижимном винте, позволяет получить повторную гибку. Отсутствие электрических узлов обеспечивает независимость от наличия источника питания. Наконечник на рукоятке способствует надежному захвату и комфортной работе

        Преимущества

        • Толщина стенки корпуса - 8 мм
        • Быстросменные ролики
        • Универсальные ролики для профильной трубы от 15х15х1.5 до 40х40х1.5 мм
        • Не требует специального обслуживания
        • Высокое качество сборки