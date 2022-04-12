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Станок для гибки арматуры Stalex DR25
5.0
2
Найти аналог
Станки для гибки арматуры
    Станок для гибки арматуры Stalex DR25
    Арт. X1193594
    5.0
    2
    Станок для гибки арматуры Stalex DR25
    Станок для гибки арматуры Stalex DR25
    Станок для гибки арматуры Stalex DR25
      Станок для гибки арматуры Stalex DR25
      Станок для гибки арматуры Stalex DR25
      Станок для гибки арматуры Stalex DR25

      Станок для гибки арматуры Stalex DR25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1193594
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип привода
      		ручной (механический)
      Диаметр арматурной стали, мм
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Станок для гибки арматуры Stalex DR25 017156 отлично подходит для использования на строительных площадках, в частных мастерских, а также на предприятиях, изготавливающих железобетонные конструкции. Данная модель обладает компактной конструкцией и низким весом, что обеспечивает удобство не только при хранении и транспортировке, но и при её установке на рабочую поверхность верстака. Гибка арматурных прутьев и полос осуществляется оператором вручную, посредством удлиненной рукоятки рычажного типа - 1200 мм.

        Преимущества

        • Высокая мобильность, благодаря малому весу и компактной конструкции, позволяет использовать станок на производствах, где необходима частая смена места работы (строительные площадки, цеха сборки металлоконструкций)
        • Отличная производительность и возможность обрабатывать арматуру и стальные прутья диаметром до 25 мм
        • Прочная и надежная стальная конструкция увеличивает срок службы устройства
        • Возможность крепления на любой верстак
        • Позволяет осуществлять гибы с высокой точностью и повторяемостью
        • Для профессионального использования
        • Высокая прочность
        • Защищен от коррозии
        • Долгий срок службы