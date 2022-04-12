Станок для гибки арматуры Stalex DR25
Арт. X1193594
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип привода
|ручной (механический)
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Диаметр арматурной стали, мм
|25
- Станок для гибки арматуры Stalex DR25 017156 отлично подходит для использования на строительных площадках, в частных мастерских, а также на предприятиях, изготавливающих железобетонные конструкции. Данная модель обладает компактной конструкцией и низким весом, что обеспечивает удобство не только при хранении и транспортировке, но и при её установке на рабочую поверхность верстака. Гибка арматурных прутьев и полос осуществляется оператором вручную, посредством удлиненной рукоятки рычажного типа - 1200 мм.
Преимущества
- Высокая мобильность, благодаря малому весу и компактной конструкции, позволяет использовать станок на производствах, где необходима частая смена места работы (строительные площадки, цеха сборки металлоконструкций)
- Отличная производительность и возможность обрабатывать арматуру и стальные прутья диаметром до 25 мм
- Прочная и надежная стальная конструкция увеличивает срок службы устройства
- Возможность крепления на любой верстак
- Позволяет осуществлять гибы с высокой точностью и повторяемостью
- Для профессионального использования
- Высокая прочность
- Защищен от коррозии
- Долгий срок службы