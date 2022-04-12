Преимущества

Высокая мобильность, благодаря малому весу и компактной конструкции, позволяет использовать станок на производствах, где необходима частая смена места работы (строительные площадки, цеха сборки металлоконструкций)

Отличная производительность и возможность обрабатывать арматуру и стальные прутья диаметром до 25 мм

Прочная и надежная стальная конструкция увеличивает срок службы устройства

Возможность крепления на любой верстак

Позволяет осуществлять гибы с высокой точностью и повторяемостью

Для профессионального использования

Высокая прочность

Защищен от коррозии

Долгий срок службы

Станок для гибки арматуры Stalex DR25 017156 отлично подходит для использования на строительных площадках, в частных мастерских, а также на предприятиях, изготавливающих железобетонные конструкции. Данная модель обладает компактной конструкцией и низким весом, что обеспечивает удобство не только при хранении и транспортировке, но и при её установке на рабочую поверхность верстака. Гибка арматурных прутьев и полос осуществляется оператором вручную, посредством удлиненной рукоятки рычажного типа - 1200 мм.