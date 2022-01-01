Промышленный гидравлический вальцовочный станок Stalex ESR-1300x2.5, для листов из металла

Это модель трехвалкового оборудования предназначена для производства цилиндрических и конусовидных деталей водосточных, водопроводных и вентиляционных систем разнообразного сечения. STALEX ESR относится к категории наиболее качественных вальцовочных электромеханических станков. Станок способен обрабатывать заготовки из различных материалов – стали, алюминия, поликарбоната. Долговечность и надежность модели обеспечиваются использованием высококачественной стали и технологичного оборудования для его изготовления. К важнейшим характеристикам станка можно отнести следующие: 1. Высокий уровень износостойкости вальцов. Вальцы обладают гладкой полированной поверхностью с отверстиями для прутков. 2. Электромеханически обеспеченная неподвижность верхнего вала, возможность регулировки двух нижних. 3. Вращение верхнего валка осуществляется в две стороны, на нем установлен специальный механизм с эксцентриковым замком для удобства при работе с деталями.4. Скорость обработки заготовок высока за счет наличия выносной педали. Есть возможность при необходимости осуществить экстренную остановку оборудования.