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Текстильный петлевой строп Magnus Profi СТП 2,0/3000, длина 3 м, вес 1,2 кг
4.7
3
1 030 ₽
Текстильные (ленточные) стропы
    Текстильный петлевой строп СТП 2,0/3000
    Арт. Х132272289
    4.7
    3
    Текстильный петлевой строп Magnus Profi СТП 2,0/3000, длина 3 м, вес 1,2 кг

      Текстильный петлевой строп СТП 2,0/3000

      1 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х132272289
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Magnus Profi
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      1 030 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Петлевой строп СТП 2,0/3000, сотканный из уплощенной ленты полиэстера превосходно подойдет для перемещения вручную небольших грузов, например окрашенных, крупногабаритных или хрупких предметов. На петлях ленты СТП 2,0/3000 имеются защитные чехлы, снижающие эффект трения и предотвращающие преждевременное изнашивание.

        Преимущества

        • Выдерживает до двух тонн
        • Не истончается со временем
        • Универсальный