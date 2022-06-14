Текстильный петлевой строп Magnus Profi СТП 2,0/3000, длина 3 м, вес 1,2 кг

Текстильный петлевой строп СТП 2,0/3000
Арт. Х132272289
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
- Петлевой строп СТП 2,0/3000, сотканный из уплощенной ленты полиэстера превосходно подойдет для перемещения вручную небольших грузов, например окрашенных, крупногабаритных или хрупких предметов. На петлях ленты СТП 2,0/3000 имеются защитные чехлы, снижающие эффект трения и предотвращающие преждевременное изнашивание.
Преимущества
- Выдерживает до двух тонн
- Не истончается со временем
- Универсальный