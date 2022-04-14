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Тачка строительная усиленная для грузов Вымпел ТС-100/10 "ПРОФИ"
5.0
2
Найти аналог
Двухколесные тачки
    Тачка строительная усиленная для грузов Вымпел ТС-100/10 "ПРОФИ"
    Арт. X112161
    5.0
    2
    Тачка строительная усиленная для грузов Вымпел ТС-100/10 "ПРОФИ"

      Тачка строительная усиленная для грузов Вымпел ТС-100/10 "ПРОФИ"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X112161
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вымпел
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество колес
      		двухколесная
      Грузоподъёмность, кг
      		350
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Строительная тачка "Вымпел" ТС-100/10 "ПРОФИ" двухколесная предназначена для перевозки различных грузов (ПГС, бетон, строительные материалы и т.д.). Ее удобно использовать в условиях бездорожья, на строительных объектах и садовых участках

        Преимущества

        • Ширина тачки позволит свободно проезжать проемы от 80 см
        • Имеется складная подножка, которой можно пользоваться, не опуская рук от ручки. Изготовлена из листового металла толщиной 1 мм
        • Отличаются повышенной грузоподъемностью
        • Ручка может регулироваться по высоте в диапазоне ± 15 см
        • Шины пневматические
        • Изготовлена с учетом ГОСТ 23173-96