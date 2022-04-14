Тачка строительная усиленная для грузов Вымпел ТС-100/10 "ПРОФИ"

Преимущества

Ширина тачки позволит свободно проезжать проемы от 80 см

Имеется складная подножка, которой можно пользоваться, не опуская рук от ручки. Изготовлена из листового металла толщиной 1 мм

Отличаются повышенной грузоподъемностью

Ручка может регулироваться по высоте в диапазоне ± 15 см

Шины пневматические

Изготовлена с учетом ГОСТ 23173-96

Строительная тачка "Вымпел" ТС-100/10 "ПРОФИ" двухколесная предназначена для перевозки различных грузов (ПГС, бетон, строительные материалы и т.д.). Ее удобно использовать в условиях бездорожья, на строительных объектах и садовых участках