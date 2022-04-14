Тачка строительная усиленная для грузов Вымпел ТС-100/10 "ПРОФИ"
Арт. X112161
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество колес
|двухколесная
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Грузоподъёмность, кг
|350
- Строительная тачка "Вымпел" ТС-100/10 "ПРОФИ" двухколесная предназначена для перевозки различных грузов (ПГС, бетон, строительные материалы и т.д.). Ее удобно использовать в условиях бездорожья, на строительных объектах и садовых участках
Преимущества
- Ширина тачки позволит свободно проезжать проемы от 80 см
- Имеется складная подножка, которой можно пользоваться, не опуская рук от ручки. Изготовлена из листового металла толщиной 1 мм
- Отличаются повышенной грузоподъемностью
- Ручка может регулироваться по высоте в диапазоне ± 15 см
- Шины пневматические
- Изготовлена с учетом ГОСТ 23173-96