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Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300
5.0
3
Найти аналог
Трубогибочные станки
    Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300
    Арт. Х12403148
    5.0
    3
    Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300
    Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300
    Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300
    Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300
    Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300
    Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300
    Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300
      Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300
      Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300
      Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300
      Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300
      Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300
      Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300
      Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300

      Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403148
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		730x665x730
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 330300 сконструирован для сгибания труб из низкоуглеродистой и нержавеющей стали. Устойчивость инструмента обеспечивается наличием трех опор. Трубы, у которых диаметр больше чем два дюйма, нужно наполнить песком перед проведением работ. В комплекте поставляется шесть гибочных вкладок разного калибра

        Преимущества

        • Качество исполнения. Боковые упоры сделаны с проточкой под разные диаметры, чтобы добиться ровного гиба, без вмятин по бокам
        • Универсальность. Отверстия на кронштейне позволяют переставлять боковые упоры и получать разный угол изгиба трубы
        • Удобство в работе. Рукоять Jet JHPB-2 330300 имеет удобную ручку из нескользящего материала
        • Возможность гнуть трубы из низкоуглеродистых и нержавеющих сталей
        • Не требует специального обслуживания
        • Долгий срок службы
        • Малые габариты
        • Устойчивая конструкция