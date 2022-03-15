Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300

Преимущества

Качество исполнения. Боковые упоры сделаны с проточкой под разные диаметры, чтобы добиться ровного гиба, без вмятин по бокам

Универсальность. Отверстия на кронштейне позволяют переставлять боковые упоры и получать разный угол изгиба трубы

Удобство в работе. Рукоять Jet JHPB-2 330300 имеет удобную ручку из нескользящего материала

Возможность гнуть трубы из низкоуглеродистых и нержавеющих сталей

Не требует специального обслуживания

Долгий срок службы

Малые габариты

Устойчивая конструкция

Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 330300 сконструирован для сгибания труб из низкоуглеродистой и нержавеющей стали. Устойчивость инструмента обеспечивается наличием трех опор. Трубы, у которых диаметр больше чем два дюйма, нужно наполнить песком перед проведением работ. В комплекте поставляется шесть гибочных вкладок разного калибра