Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 JE330300
Арт. Х12403148
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Габариты, мм
|730x665x730
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Класс товара
|профессиональный
- Ручной гидравлический трубогиб Jet JHPB-2 330300 сконструирован для сгибания труб из низкоуглеродистой и нержавеющей стали. Устойчивость инструмента обеспечивается наличием трех опор. Трубы, у которых диаметр больше чем два дюйма, нужно наполнить песком перед проведением работ. В комплекте поставляется шесть гибочных вкладок разного калибра
Преимущества
- Качество исполнения. Боковые упоры сделаны с проточкой под разные диаметры, чтобы добиться ровного гиба, без вмятин по бокам
- Универсальность. Отверстия на кронштейне позволяют переставлять боковые упоры и получать разный угол изгиба трубы
- Удобство в работе. Рукоять Jet JHPB-2 330300 имеет удобную ручку из нескользящего материала
- Возможность гнуть трубы из низкоуглеродистых и нержавеющих сталей
- Не требует специального обслуживания
- Долгий срок службы
- Малые габариты
- Устойчивая конструкция