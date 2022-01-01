Трубогиб ручной универсальный Stalex TB-3
Арт. stalex_5954
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|980x340x360
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Класс товара
|бытовой
- Универсальный ручной трубогиб Stalex TB-3 373232 позволяет выполнять работу с высокой точностью благодаря специальному штампу-шаблону. Модель широко используется в кузницах или слесарных мастерских. Благодаря компактным габаритам возможно размещение аппарата даже в небольших помещениях
Преимущества
- Тип профиля - круг (труба)
- Параметры обрабатываемых заготовок: Ф25.4 мм (1 дюйм) х радиус штампа 76.2 мм (3 дюйма) / Ф38.1 мм (1 - 1/2 дюйма) х радиус штампа 127 мм (5 дюймов) / Ф44.45 мм (1 - 3/4 дюйма) х радиус штампа 152.4 мм (6 дюймов)
- Максимальный угол гиба составляет 180 градусов (опция)
- Множество вариантов гибки труб различной конфигурации и в разных плоскостях
- Простота использования
- Легкость транспортировки
- Высокая производительность универсального ручного трубогиба Stalex TB-3 373232