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Трубогиб ручной универсальный Stalex TB-3
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Трубогибочные станки
    Трубогиб ручной универсальный Stalex TB-3
    Арт. stalex_5954
    Трубогиб ручной универсальный Stalex TB-3

      Трубогиб ручной универсальный Stalex TB-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_5954

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		980x340x360
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный ручной трубогиб Stalex TB-3 373232 позволяет выполнять работу с высокой точностью благодаря специальному штампу-шаблону. Модель широко используется в кузницах или слесарных мастерских. Благодаря компактным габаритам возможно размещение аппарата даже в небольших помещениях

        Преимущества

        • Тип профиля - круг (труба)
        • Параметры обрабатываемых заготовок: Ф25.4 мм (1 дюйм) х радиус штампа 76.2 мм (3 дюйма) / Ф38.1 мм (1 - 1/2 дюйма) х радиус штампа 127 мм (5 дюймов) / Ф44.45 мм (1 - 3/4 дюйма) х радиус штампа 152.4 мм (6 дюймов)
        • Максимальный угол гиба составляет 180 градусов (опция)
        • Множество вариантов гибки труб различной конфигурации и в разных плоскостях
        • Простота использования
        • Легкость транспортировки
        • Высокая производительность универсального ручного трубогиба Stalex TB-3 373232