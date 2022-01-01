Трубогиб ручной универсальный Stalex TB-3

Преимущества

Тип профиля - круг (труба)

Параметры обрабатываемых заготовок: Ф25.4 мм (1 дюйм) х радиус штампа 76.2 мм (3 дюйма) / Ф38.1 мм (1 - 1/2 дюйма) х радиус штампа 127 мм (5 дюймов) / Ф44.45 мм (1 - 3/4 дюйма) х радиус штампа 152.4 мм (6 дюймов)

Максимальный угол гиба составляет 180 градусов (опция)

Множество вариантов гибки труб различной конфигурации и в разных плоскостях

Простота использования

Легкость транспортировки

Высокая производительность универсального ручного трубогиба Stalex TB-3 373232

Универсальный ручной трубогиб Stalex TB-3 373232 позволяет выполнять работу с высокой точностью благодаря специальному штампу-шаблону. Модель широко используется в кузницах или слесарных мастерских. Благодаря компактным габаритам возможно размещение аппарата даже в небольших помещениях