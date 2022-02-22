Проточный электрический водонагреватель Edisson Eco 350

Преимущества

Возможность подключения крана к электрическому проточному водонагревателю EDISSON ECO 350 делает аппарат универсальным в применении.

Подключенная лейка дает возможность использовать нагреватель как автономный душ.

Электроэнергия тратится только на нагрев используемой воды.

Простая установка и демонтаж.

Надежное и долговечное оборудование.

Не требует специальных навыков для эксплуатации и обслуживания.

Безопасен и прост в использовании

Электрический проточный водонагреватель EDISSON ECO 350 нагревает воду сразу же, как только открывается кран. Внутренняя колба, выполненная из меди, нагреет воду до нужной температуры без больших затрат электроэнергии. Данная серия нагревателей отличается компактностью всех моделей, что позволяет устанавливать их в помещениях любых размеров.