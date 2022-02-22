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Проточный электрический водонагреватель Edisson Eco 350
5.0
2
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный электрический водонагреватель Edisson Eco 350
    Арт. X393441
    5.0
    2
    Проточный электрический водонагреватель Edisson Eco 350

      Проточный электрический водонагреватель Edisson Eco 350

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393441
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Edisson
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический проточный водонагреватель EDISSON ECO 350 нагревает воду сразу же, как только открывается кран. Внутренняя колба, выполненная из меди, нагреет воду до нужной температуры без больших затрат электроэнергии. Данная серия нагревателей отличается компактностью всех моделей, что позволяет устанавливать их в помещениях любых размеров.

        Преимущества

        • Возможность подключения крана к электрическому проточному водонагревателю EDISSON ECO 350 делает аппарат универсальным в применении.
        • Подключенная лейка дает возможность использовать нагреватель как автономный душ.
        • Электроэнергия тратится только на нагрев используемой воды.
        • Простая установка и демонтаж.
        • Надежное и долговечное оборудование.
        • Не требует специальных навыков для эксплуатации и обслуживания.
        • Безопасен и прост в использовании