Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 100-V

Преимущества

Два нагревательных элемента способствуют быстрому нагреву

Современная технология сварки

Выбор мощности нагрева воды

Хорошая теплоизоляция бака

Узкий корпус

Электрический накопительный водонагреватель Термекс Flat Diamond touch ID 100 V оснащен электронным управлением и надежной системой защиты. Внутренний бак изготовлен из нержавейки толщиной 2 мм. Она выдерживает высокое внутренние давление в шесть атмосфер. Снаружи корпус выполнен из нержавеющей стали, которая не нагревается за счет хорошей теплоизоляции. Мощность можно изменять от 1.3 до 2 кВт, что позволяет увеличить мощность для более быстрого нагрева воды. Водонагреватель оснащен LCD дисплеем - для контроля рабочих параметров.