Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 100-V
Арт. X393283
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
- Электрический накопительный водонагреватель Термекс Flat Diamond touch ID 100 V оснащен электронным управлением и надежной системой защиты. Внутренний бак изготовлен из нержавейки толщиной 2 мм. Она выдерживает высокое внутренние давление в шесть атмосфер. Снаружи корпус выполнен из нержавеющей стали, которая не нагревается за счет хорошей теплоизоляции. Мощность можно изменять от 1.3 до 2 кВт, что позволяет увеличить мощность для более быстрого нагрева воды. Водонагреватель оснащен LCD дисплеем - для контроля рабочих параметров.
Преимущества
- Два нагревательных элемента способствуют быстрому нагреву
- Современная технология сварки
- Выбор мощности нагрева воды
- Хорошая теплоизоляция бака
- Узкий корпус