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Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 100-V
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 100-V
    Арт. X393283
    5.0
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 100-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 100-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 100-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 100-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 100-V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 100-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 100-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 100-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 100-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 100-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 100-V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 100-V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ID 100-V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393283
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс Flat Diamond touch ID 100 V оснащен электронным управлением и надежной системой защиты. Внутренний бак изготовлен из нержавейки толщиной 2 мм. Она выдерживает высокое внутренние давление в шесть атмосфер. Снаружи корпус выполнен из нержавеющей стали, которая не нагревается за счет хорошей теплоизоляции. Мощность можно изменять от 1.3 до 2 кВт, что позволяет увеличить мощность для более быстрого нагрева воды. Водонагреватель оснащен LCD дисплеем - для контроля рабочих параметров.

        Преимущества

        • Два нагревательных элемента способствуют быстрому нагреву
        • Современная технология сварки
        • Выбор мощности нагрева воды
        • Хорошая теплоизоляция бака
        • Узкий корпус