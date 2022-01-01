Преимущества

Принудительное охлаждение внутренних узлов

Подходит для спецтехники

Защита от тепловых перегрузок

Защита от обратной полярности

Зарядное устройство HELVI ARTIK 22 99000077 обеспечивает эффективный заряд свинцово-кислотных АКБ. Не повреждает электронику в автомобиле.Длина проводов крокодилов - 1.4 м.Устройство оснащено амперметром для визуального контроля силы тока заряда. Есть встроенная защита от тепловых перегрузок и неправильной полярности