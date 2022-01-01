Зарядное устройство Helvi Artik 22
Арт. 71597
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. ток заряда, А
|18
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Тип индикации
|дисплей, лампочка, стрелочная шкала, светодиоды
- Зарядное устройство HELVI ARTIK 22 99000077 обеспечивает эффективный заряд свинцово-кислотных АКБ. Не повреждает электронику в автомобиле.
Длина проводов крокодилов - 1.4 м.
Устройство оснащено амперметром для визуального контроля силы тока заряда. Есть встроенная защита от тепловых перегрузок и неправильной полярности
Преимущества
- Принудительное охлаждение внутренних узлов
- Подходит для спецтехники
- Защита от тепловых перегрузок
- Защита от обратной полярности