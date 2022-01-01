Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Зарядное устройство Helvi Artik 22
Найти аналог
Пуско-зарядные устройства
    Зарядное устройство Helvi Artik 22
    Арт. 71597
    Зарядное устройство Helvi Artik 22
    Зарядное устройство Helvi Artik 22
    Зарядное устройство Helvi Artik 22
    Зарядное устройство Helvi Artik 22
      Зарядное устройство Helvi Artik 22
      Зарядное устройство Helvi Artik 22
      Зарядное устройство Helvi Artik 22
      Зарядное устройство Helvi Artik 22

      Зарядное устройство Helvi Artik 22

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 71597

      Характеристики

      Производитель
      		Helvi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. ток заряда, А
      		18
      Тип индикации
      		дисплей, лампочка, стрелочная шкала, светодиоды
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство HELVI ARTIK 22 99000077 обеспечивает эффективный заряд свинцово-кислотных АКБ. Не повреждает электронику в автомобиле.
        Длина проводов крокодилов - 1.4 м.
        Устройство оснащено амперметром для визуального контроля силы тока заряда. Есть встроенная защита от тепловых перегрузок и неправильной полярности

        Преимущества

        • Принудительное охлаждение внутренних узлов
        • Подходит для спецтехники
        • Защита от тепловых перегрузок
        • Защита от обратной полярности