Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Progress 25
Арт. 715100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. ток заряда, А
|17
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Для грузового автомобиля
|Да
- Зарядное устройство HELVI PROGRESS 25 99000031 служит для зарядки аккумуляторов мототехники, легковых автомобилей, а также специализированного транспорта.
Корпус оснащен отделением для компактного хранения кабелей. Автомат защиты от перегрузки предотвращает поломку устройства.
Длина проводов крокодилов - 1.6 м.
Преимущества
- Подходит для спецтехники
- Защита от тепловых перегрузок
- Есть амперметр и вольтметр
- Функция зарядки с использованием таймера
- Функция запуска при разряженном АКБ