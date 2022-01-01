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Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Progress 25
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Зарядные устройства
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Progress 25
    Арт. 715100
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Progress 25
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Progress 25
    Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Progress 25
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Progress 25
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Progress 25
      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Progress 25

      Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Progress 25

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 715100

      Характеристики

      Производитель
      		Helvi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. ток заряда, А
      		17
      Для грузового автомобиля
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство HELVI PROGRESS 25 99000031 служит для зарядки аккумуляторов мототехники, легковых автомобилей, а также специализированного транспорта.
        Корпус оснащен отделением для компактного хранения кабелей. Автомат защиты от перегрузки предотвращает поломку устройства.
        Длина проводов крокодилов - 1.6 м.

        Преимущества

        • Подходит для спецтехники
        • Защита от тепловых перегрузок
        • Есть амперметр и вольтметр
        • Функция зарядки с использованием таймера
        • Функция запуска при разряженном АКБ