Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Helvi Progress 25

Преимущества

Подходит для спецтехники

Защита от тепловых перегрузок

Есть амперметр и вольтметр

Функция зарядки с использованием таймера

Функция запуска при разряженном АКБ

Зарядное устройство HELVI PROGRESS 25 99000031 служит для зарядки аккумуляторов мототехники, легковых автомобилей, а также специализированного транспорта.Корпус оснащен отделением для компактного хранения кабелей. Автомат защиты от перегрузки предотвращает поломку устройства.Длина проводов крокодилов - 1.6 м.