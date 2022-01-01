Зонд с камерой ADA BT-17-3M
Зонд с камерой ADA BT-17-3M - дополнительный зонд с камерой, позволяющий значительно увеличить расстояние наблюдения (до 3 метров). Зонду можно задать желаемую кривизну. Зонд с камерой ADA BT-17-3M идеально подходит для осмотра определенного труднодоступного участка. Пылевлагозащита зонда IP67. Зонд можно погружать в воду или промывать проточной водой.
Характеристики:
- Видимое расстояние, см 5-15
- Диаметр камеры, мм 17
- Длина зонда, см 300
- Класс пыле/влагозащиты камеры и зонда IP 67
- Подсветка светодиод
- Радиус зонда в согнутом состоянии, см 6
- Угол зрения камеры, ° 0-180
- Фокусное расстояние, см 6-7