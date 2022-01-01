Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Зонд с камерой ADA BT-17-3M
Найти аналог
Кабели
    Зонд с камерой ADA BT-17-3M
    Арт. geototal_259
    Зонд с камерой ADA BT-17-3M

      Зонд с камерой ADA BT-17-3M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_259

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Зонд с камерой ADA BT-17-3M - дополнительный зонд с камерой, позволяющий значительно увеличить расстояние наблюдения (до 3 метров). Зонду можно задать желаемую кривизну. Зонд с камерой ADA BT-17-3M идеально подходит для осмотра определенного труднодоступного участка. Пылевлагозащита зонда IP67. Зонд можно погружать в воду или промывать проточной водой.

        Характеристики:

        • Видимое расстояние, см 5-15
        • Диаметр камеры, мм 17
        • Длина зонда, см 300
        • Класс пыле/влагозащиты камеры и зонда IP 67
        • Подсветка светодиод
        • Радиус зонда в согнутом состоянии, см 6
        • Угол зрения камеры, ° 0-180
        • Фокусное расстояние, см 6-7