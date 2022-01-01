Химическая продукция
Найдено: 7 товаров
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- 130 ₽синийЦвет: синий
- 130 ₽красныйЦвет: красный
- Нет в наличии
- Нет в наличиичерный, 0.52 лТип: акриловаяЦвет: черныйОснования: дерево, кирпич, бетон, камень, металлНазначение: внутри и вне помещенияМакс. температура эксплуатации, °С: 35
- Нет в наличиичерный, 0.52 лТип: акриловаяЦвет: черныйОснования: дерево, кирпич, бетон, камень, металлНазначение: внутри и вне помещенияМакс. температура эксплуатации, °С: 35
- Нет в наличиибелый, 0.52 лТип: акриловаяЦвет: белыйОснования: дерево, кирпич, бетон, камень, металлНазначение: внутри и вне помещенияМакс. температура эксплуатации, °С: 35
- Нет в наличиибелый, 0.52 лТип: акриловаяЦвет: белыйНазначение: внутри и вне помещенияМакс. температура эксплуатации, °С: 35
Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить химическая продукция в городе Ярославль по цене от 130 до 549 рублей. В наличии более 7 наименований. Химическая продукция можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.