Клей супер Эпоксилин Момент 1438487, 48 г, 5 шт.

Клей супер Эпоксилин Момент 1438487 - предназначен для склеивания, герметизации и восстановления недостающих частей, заполнения вмятин, сколов. Используют для различных материалов: всех видов металла, керамики, стекла, стекловолокна, дерева, пластиков. Хранить необходимо при температуре от -20ºС до +30ºС. Поставляется на блистер карте. Срок годности: 24 месяца.

