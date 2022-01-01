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Клей супер Эпоксилин Момент 1438487, 48 г, 5 шт.
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Клей
    Клей супер Эпоксилин Момент 1438487, 48 г, 5 шт.
    Арт. О00000026903
    Клей супер Эпоксилин Момент 1438487, 48 г, 5 шт.

      Клей супер Эпоксилин Момент 1438487, 48 г, 5 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026903

      Характеристики

      Производитель
      		Момент
      Страна производства
      		Испания
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		93х31х22
      Условия отверждения
      		кислород
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Клей супер Эпоксилин Момент 1438487 - предназначен для склеивания, герметизации и восстановления недостающих частей, заполнения вмятин, сколов. Используют для различных материалов: всех видов металла, керамики, стекла, стекловолокна, дерева, пластиков. Хранить необходимо при температуре от -20ºС до +30ºС. Поставляется на блистер карте. Срок годности: 24 месяца.