Клей супер Эпоксилин Момент 1438487, 48 г, 5 шт.
Арт. О00000026903
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Испания
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|93х31х22
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Условия отверждения
|кислород
- Клей супер Эпоксилин Момент 1438487 - предназначен для склеивания, герметизации и восстановления недостающих частей, заполнения вмятин, сколов. Используют для различных материалов: всех видов металла, керамики, стекла, стекловолокна, дерева, пластиков. Хранить необходимо при температуре от -20ºС до +30ºС. Поставляется на блистер карте. Срок годности: 24 месяца.