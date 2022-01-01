Фильтр для воды Аквафор А800 0781
Арт. Ю00000030223
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|95
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Материал корпуса
|пластик
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- Сверхкомпактная, универсальная, экономичная и надежная система очистки воды A800, производства компании АКВАФОР. За счет уникальных конструктивных решений позволяет удалять растворенное железо и марганец до 10 мг/л и соли жесткости до 24 мгэкв/л. Запатентованные технологии позволяют экономить соль (до трех раз) и воду (до 5 раз) при проведении процесса регенирации системы, а уникальный, запатентованный узел гидроавтоматики обеспечивает длительный срок службы. Все это делает эксплуатационные характеристики АКВАФОР A800 высочайшими на рынке подобных систем, а совокупную стоимость владения (TCO-Total Cost of Ownership) на уровне эксклюзивных систем умягчения воды.
Преимущества
- Возможность установить фильтр в очень ограниченном пространстве
- Супермелкая ионообменная смола повышенной емкости
- Экономия соли при регенерации - до 70%
- Бак из прочного стеклонаполненного пластика
- Оснащен системой защиты от переполнения