Фильтр для воды Аквафор А800 0781

Сверхкомпактная, универсальная, экономичная и надежная система очистки воды A800, производства компании АКВАФОР. За счет уникальных конструктивных решений позволяет удалять растворенное железо и марганец до 10 мг/л и соли жесткости до 24 мгэкв/л. Запатентованные технологии позволяют экономить соль (до трех раз) и воду (до 5 раз) при проведении процесса регенирации системы, а уникальный, запатентованный узел гидроавтоматики обеспечивает длительный срок службы. Все это делает эксплуатационные характеристики АКВАФОР A800 высочайшими на рынке подобных систем, а совокупную стоимость владения (TCO-Total Cost of Ownership) на уровне эксклюзивных систем умягчения воды.



Преимущества





Возможность установить фильтр в очень ограниченном пространстве

Супермелкая ионообменная смола повышенной емкости

Экономия соли при регенерации - до 70%

Бак из прочного стеклонаполненного пластика

Оснащен системой защиты от переполнения



