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Фильтр для воды Аквафор А800 0781
Найти аналог
Фильтры с обратным осмосом
    Фильтр для воды Аквафор А800 0781
    Арт. Ю00000030223
    Фильтр для воды Аквафор А800 0781
    Фильтр для воды Аквафор А800 0781
    Фильтр для воды Аквафор А800 0781
    Фильтр для воды Аквафор А800 0781
      Фильтр для воды Аквафор А800 0781
      Фильтр для воды Аквафор А800 0781
      Фильтр для воды Аквафор А800 0781
      Фильтр для воды Аквафор А800 0781

      Фильтр для воды Аквафор А800 0781

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000030223

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		95
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверхкомпактная, универсальная, экономичная и надежная система очистки воды A800, производства компании АКВАФОР. За счет уникальных конструктивных решений позволяет удалять растворенное железо и марганец до 10 мг/л и соли жесткости до 24 мгэкв/л. Запатентованные технологии позволяют экономить соль (до трех раз) и воду (до 5 раз) при проведении процесса регенирации системы, а уникальный, запатентованный узел гидроавтоматики обеспечивает длительный срок службы. Все это делает эксплуатационные характеристики АКВАФОР A800 высочайшими на рынке подобных систем, а совокупную стоимость владения (TCO-Total Cost of Ownership) на уровне эксклюзивных систем умягчения воды.

        Преимущества

        • Возможность установить фильтр в очень ограниченном пространстве
        • Супермелкая ионообменная смола повышенной емкости
        • Экономия соли при регенерации - до 70%
        • Бак из прочного стеклонаполненного пластика
        • Оснащен системой защиты от переполнения