Преимущества

Сэндвич выполнен из нержавеющей стали AISI 439 толщиной 0,8 мм, поэтому подходит для установки на начальных участках дымохода, где температура отработанных газов выше

Наружный материал тройника - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5 мм

Износостойкость, стойкость к коррозийным процессам и деформации

Диаметр тройника - 230 мм

Внутренний диаметр - 150 мм

Старт-сэндвич АКВАПУЛ 150/230 мм ― элемент дымоходного канала, который используется при монтаже перехода с одностенных труб на двустенные.