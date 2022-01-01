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Старт-сэндвич Аквапул, 150/230 мм
1 250 ₽
Сэндвич-трубы
    Старт-сэндвич Аквапул, 150/230 мм
    Арт. X1691200225
    Старт-сэндвич Аквапул, 150/230 мм

      Старт-сэндвич Аквапул, 150/230 мм

      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1691200225

      Характеристики

      Производитель
      		Аквапул
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Внутренний диаметр, мм
      		150
      Внешний диаметр, мм
      		230
      Все характеристики
      1 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Старт-сэндвич АКВАПУЛ 150/230 мм ― элемент дымоходного канала, который используется при монтаже перехода с одностенных труб на двустенные.

        Преимущества

        • Сэндвич выполнен из нержавеющей стали AISI 439 толщиной 0,8 мм, поэтому подходит для установки на начальных участках дымохода, где температура отработанных газов выше
        • Наружный материал тройника - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5 мм
        • Износостойкость, стойкость к коррозийным процессам и деформации
        • Диаметр тройника - 230 мм
        • Внутренний диаметр - 150 мм