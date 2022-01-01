Старт-сэндвич Аквапул, 150/230 мм
Арт. X1691200225
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Внутренний диаметр, мм
|150
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Внешний диаметр, мм
|230
- Старт-сэндвич АКВАПУЛ 150/230 мм ― элемент дымоходного канала, который используется при монтаже перехода с одностенных труб на двустенные.
Преимущества
- Сэндвич выполнен из нержавеющей стали AISI 439 толщиной 0,8 мм, поэтому подходит для установки на начальных участках дымохода, где температура отработанных газов выше
- Наружный материал тройника - нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,5 мм
- Износостойкость, стойкость к коррозийным процессам и деформации
- Диаметр тройника - 230 мм
- Внутренний диаметр - 150 мм