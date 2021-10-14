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Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
5.0
1
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
    Арт. О00000032976
    5.0
    1
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact

      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032976
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		6.6
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		230
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact - обеспечивает стабильную сварку с швом высокого качества. Небольшие размеры за счет современных технологий преобразования тока упрощают переноску. Низкий уровень шума делает работу более комфортной. Устройство разработано для продолжительных работ. Благодаря большому ПВ и возможности точно настроить силу тока под конкретный диаметр электрода. Для удобства переноски есть специальный плечевой ремень.

        Преимущества

        • Работает даже при входном пониженном напряжении 150 В
        • С помощью поворотного регулятора можно легко и точно настроить сварочный ток
        • Малый вес 3,9 кг и подвесной ремень позволяют свободно передвигаться и комфортно работать
        • Кабель питания 1,5 м см не дубеет на морозе
        • Форсаж дуги (Arc Force) - помогает избежать обрыва дуги во время работы
        • Антизалипание электрода (Anti Stick) - помогает легко отделить электрод от металла, не повредив обмазку
        • Легкий поджиг (Hot Start) - помогает быстрее поджечь дугу и повышает стабильность ее горения
        • Защита силовых компонентов платы (IGBT Shield) - предотвращает выход элементов из строя при перегрузке или замыкании
        • Защита от пыли - плата покрыта защитным лаком. Между радиатором и корпусом возможные пробои предотвращает изоляционная пластина
        • Улучшенное охлаждение и стабильная работа достигаются благодаря тому, что конденсаторы и трансформатор расположены в центре вентиляционного тоннеля
        • Без лишнего шума - система Smart Fan автоматически отключает вентилятор при температуре силовых компонентов ниже 40 градусов и простое в течение 4 минут
        • Безопасную работу на улице обеспечивает уровень защиты IP21. Благодаря этому инвертор защищен от попадания капель воды и мелких предметов