Преимущества

Работает даже при входном пониженном напряжении 150 В

С помощью поворотного регулятора можно легко и точно настроить сварочный ток

Малый вес 3,9 кг и подвесной ремень позволяют свободно передвигаться и комфортно работать

Кабель питания 1,5 м см не дубеет на морозе

Форсаж дуги (Arc Force) - помогает избежать обрыва дуги во время работы

Антизалипание электрода (Anti Stick) - помогает легко отделить электрод от металла, не повредив обмазку

Легкий поджиг (Hot Start) - помогает быстрее поджечь дугу и повышает стабильность ее горения

Защита силовых компонентов платы (IGBT Shield) - предотвращает выход элементов из строя при перегрузке или замыкании

Защита от пыли - плата покрыта защитным лаком. Между радиатором и корпусом возможные пробои предотвращает изоляционная пластина

Улучшенное охлаждение и стабильная работа достигаются благодаря тому, что конденсаторы и трансформатор расположены в центре вентиляционного тоннеля

Без лишнего шума - система Smart Fan автоматически отключает вентилятор при температуре силовых компонентов ниже 40 градусов и простое в течение 4 минут

Безопасную работу на улице обеспечивает уровень защиты IP21. Благодаря этому инвертор защищен от попадания капель воды и мелких предметов

Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact - обеспечивает стабильную сварку с швом высокого качества. Небольшие размеры за счет современных технологий преобразования тока упрощают переноску. Низкий уровень шума делает работу более комфортной. Устройство разработано для продолжительных работ. Благодаря большому ПВ и возможности точно настроить силу тока под конкретный диаметр электрода. Для удобства переноски есть специальный плечевой ремень.