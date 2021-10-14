Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact
Арт. О00000032976
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|6.6
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|230
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-200 Compact - обеспечивает стабильную сварку с швом высокого качества. Небольшие размеры за счет современных технологий преобразования тока упрощают переноску. Низкий уровень шума делает работу более комфортной. Устройство разработано для продолжительных работ. Благодаря большому ПВ и возможности точно настроить силу тока под конкретный диаметр электрода. Для удобства переноски есть специальный плечевой ремень.
Преимущества
- Работает даже при входном пониженном напряжении 150 В
- С помощью поворотного регулятора можно легко и точно настроить сварочный ток
- Малый вес 3,9 кг и подвесной ремень позволяют свободно передвигаться и комфортно работать
- Кабель питания 1,5 м см не дубеет на морозе
- Форсаж дуги (Arc Force) - помогает избежать обрыва дуги во время работы
- Антизалипание электрода (Anti Stick) - помогает легко отделить электрод от металла, не повредив обмазку
- Легкий поджиг (Hot Start) - помогает быстрее поджечь дугу и повышает стабильность ее горения
- Защита силовых компонентов платы (IGBT Shield) - предотвращает выход элементов из строя при перегрузке или замыкании
- Защита от пыли - плата покрыта защитным лаком. Между радиатором и корпусом возможные пробои предотвращает изоляционная пластина
- Улучшенное охлаждение и стабильная работа достигаются благодаря тому, что конденсаторы и трансформатор расположены в центре вентиляционного тоннеля
- Без лишнего шума - система Smart Fan автоматически отключает вентилятор при температуре силовых компонентов ниже 40 градусов и простое в течение 4 минут
- Безопасную работу на улице обеспечивает уровень защиты IP21. Благодаря этому инвертор защищен от попадания капель воды и мелких предметов