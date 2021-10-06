Преимущества

Не производит лишнего шума благодаря системе Smart Fan - вентилятор автоматически отключается, когда температура силовых компонентов падает ниже 40 градусов и сварка не производится в течение 4 минут

Даже при входном напряжении 150 В можно сделать качественный шов электродом 2 мм

С помощью поворотного регулятора можно точно и плавно настроить ток

Подвесной ремень в комплекте и малый вес позволят комфортно работать и легко передвигаться

Кабель питания 1,5 м не дубеет на морозе

На аппарате используются увеличенные силовые клеммы DX50, рассчитанные на большой сварочный ток. Это исключает пригорание коннекторов кабеля и снижает сопротивление тока в соединении

Легко сделать качественный шов благодаря функциям

Форсаж дуги (Arc Force) - помогает избежать обрыва дуги

Антизалипание электрода (Anti Stick) - предотвращает залипание электрода

Легкий поджиг (Hot Start) - помогает быстрее поджечь дугу и стабилизирует ее горение

Надежность и долговечность обеспечивают встроенные функции

Защита силовых компонентов платы (IGBT Shield) - при перегрузке или замыкании аппарат переходит в режим защиты, предотвращая выход элементов из строя

Плата защищена от пробоев при попадании пыли

Эффективное вентиляция обеспечивает улучшенное охлаждение - конденсаторы и трансформатор расположены в центре вентиляционного тоннеля

Работа на улице - корпус имеет уровень защиты IP21, поэтому не боится попадания капель воды и мелких предметов

Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact - самая мощная модель в своей серии. Весит всего 4,2 кг, но при этом может варить электродом до 5 мм металл толщиной до 14 мм. Способен стабильно работать в диапазоне сетевого напряжения 150-250 В. Позволит быстро справиться с работой благодаря производительности включения 70% и КПД - 85%. Качественный шов сможет сделать даже новичок благодаря функциям: форсаж дуги, антизалипание и легкий поджиг.