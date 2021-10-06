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Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
5.0
1
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
    Арт. О00000032977
    5.0
    1
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact

      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032977
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		7.9
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		230
      Напряжение сети, В
      		230
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact - самая мощная модель в своей серии. Весит всего 4,2 кг, но при этом может варить электродом до 5 мм металл толщиной до 14 мм. Способен стабильно работать в диапазоне сетевого напряжения 150-250 В. Позволит быстро справиться с работой благодаря производительности включения 70% и КПД - 85%. Качественный шов сможет сделать даже новичок благодаря функциям: форсаж дуги, антизалипание и легкий поджиг.

        Преимущества

        • Не производит лишнего шума благодаря системе Smart Fan - вентилятор автоматически отключается, когда температура силовых компонентов падает ниже 40 градусов и сварка не производится в течение 4 минут
        • Даже при входном напряжении 150 В можно сделать качественный шов электродом 2 мм
        • С помощью поворотного регулятора можно точно и плавно настроить ток
        • Подвесной ремень в комплекте и малый вес позволят комфортно работать и легко передвигаться
        • Кабель питания 1,5 м не дубеет на морозе
        • На аппарате используются увеличенные силовые клеммы DX50, рассчитанные на большой сварочный ток. Это исключает пригорание коннекторов кабеля и снижает сопротивление тока в соединении
        • Легко сделать качественный шов благодаря функциям
        • Форсаж дуги (Arc Force) - помогает избежать обрыва дуги
        • Антизалипание электрода (Anti Stick) - предотвращает залипание электрода
        • Легкий поджиг (Hot Start) - помогает быстрее поджечь дугу и стабилизирует ее горение
        • Надежность и долговечность обеспечивают встроенные функции
        • Защита силовых компонентов платы (IGBT Shield) - при перегрузке или замыкании аппарат переходит в режим защиты, предотвращая выход элементов из строя
        • Плата защищена от пробоев при попадании пыли
        • Эффективное вентиляция обеспечивает улучшенное охлаждение - конденсаторы и трансформатор расположены в центре вентиляционного тоннеля
        • Работа на улице - корпус имеет уровень защиты IP21, поэтому не боится попадания капель воды и мелких предметов