Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact
Арт. О00000032977
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Макс. мощность, кВт
|7.9
|
Макс. сварочный ток MMA, А
|230
|
Напряжение сети, В
|230
|
Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-230 Compact - самая мощная модель в своей серии. Весит всего 4,2 кг, но при этом может варить электродом до 5 мм металл толщиной до 14 мм. Способен стабильно работать в диапазоне сетевого напряжения 150-250 В. Позволит быстро справиться с работой благодаря производительности включения 70% и КПД - 85%. Качественный шов сможет сделать даже новичок благодаря функциям: форсаж дуги, антизалипание и легкий поджиг.
Преимущества
- Не производит лишнего шума благодаря системе Smart Fan - вентилятор автоматически отключается, когда температура силовых компонентов падает ниже 40 градусов и сварка не производится в течение 4 минут
- Даже при входном напряжении 150 В можно сделать качественный шов электродом 2 мм
- С помощью поворотного регулятора можно точно и плавно настроить ток
- Подвесной ремень в комплекте и малый вес позволят комфортно работать и легко передвигаться
- Кабель питания 1,5 м не дубеет на морозе
- На аппарате используются увеличенные силовые клеммы DX50, рассчитанные на большой сварочный ток. Это исключает пригорание коннекторов кабеля и снижает сопротивление тока в соединении
- Легко сделать качественный шов благодаря функциям
- Форсаж дуги (Arc Force) - помогает избежать обрыва дуги
- Антизалипание электрода (Anti Stick) - предотвращает залипание электрода
- Легкий поджиг (Hot Start) - помогает быстрее поджечь дугу и стабилизирует ее горение
- Надежность и долговечность обеспечивают встроенные функции
- Защита силовых компонентов платы (IGBT Shield) - при перегрузке или замыкании аппарат переходит в режим защиты, предотвращая выход элементов из строя
- Плата защищена от пробоев при попадании пыли
- Эффективное вентиляция обеспечивает улучшенное охлаждение - конденсаторы и трансформатор расположены в центре вентиляционного тоннеля
- Работа на улице - корпус имеет уровень защиты IP21, поэтому не боится попадания капель воды и мелких предметов