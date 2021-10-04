Преимущества

Аппарат способен работать даже при входном напряжении 150 В

Сварочный ток плавно и точно настраивается поворотным регулятором

Свободно передвигаться и комфортно работать - инвертор весит всего 3,4 кг и имеет в комплекте подвесной ремень

Кабель питания 1,5 м мягкий с PVC изоляцией, которая не дубеет на морозе

Облегчают работу и помогают сделать качественный шов встроенные функции

Форсаж дуги (Arc Force) - помогает избежать обрыва дуги в процессе сварки

Антизалипание электрода (Anti Stick) - поможет легко отделить электрод от металла, не повредив обмазку

Легкий поджиг (Hot Start) - помогает быстрее поджечь дугу и повышает стабильность ее горения

Надежный и долговечный инвертор благодаря встроенным защитам

Защита силовых компонентов платы (IGBT Shield) - аппарат автоматически отключается при перегрузке или коротком замыкании

Защита от пыли - плата покрыта защитным лаком. А изоляционная пластина защищает от возможного пробоя между радиатором и корпусом

Улучшенное охлаждение - направляющая пластина обеспечивает эффективную вентиляцию что способствует стабильной работе аппарата

Уровень защиты IP21 - корпус защищен от попадания капель воды и мелких предметов

Производительный и легкий аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact с максимальной силой тока 180 А. Используется для дуговой сварки стальных металлоконструкций. Пригодится профессионалам и любителям для мастерской, в загородном доме или в гараже. С его помощью можно быстро освоить сварку. Работу облегчают функции: горячий старт, форсаж дуги и антизалипание электрода. Высокий показатель продолжительности включения 70% и быстрое остывание делают процесс гораздо эффективнее и быстрее.