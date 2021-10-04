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Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
5.0
1
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
    Арт. О00000032975
    5.0
    1
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact

      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032975
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		5.8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		180
      Напряжение сети, В
      		230
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Производительный и легкий аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact с максимальной силой тока 180 А. Используется для дуговой сварки стальных металлоконструкций. Пригодится профессионалам и любителям для мастерской, в загородном доме или в гараже. С его помощью можно быстро освоить сварку. Работу облегчают функции: горячий старт, форсаж дуги и антизалипание электрода. Высокий показатель продолжительности включения 70% и быстрое остывание делают процесс гораздо эффективнее и быстрее.

        Преимущества

        • Аппарат способен работать даже при входном напряжении 150 В
        • Сварочный ток плавно и точно настраивается поворотным регулятором
        • Свободно передвигаться и комфортно работать - инвертор весит всего 3,4 кг и имеет в комплекте подвесной ремень
        • Кабель питания 1,5 м мягкий с PVC изоляцией, которая не дубеет на морозе
        • Облегчают работу и помогают сделать качественный шов встроенные функции
        • Форсаж дуги (Arc Force) - помогает избежать обрыва дуги в процессе сварки
        • Антизалипание электрода (Anti Stick) - поможет легко отделить электрод от металла, не повредив обмазку
        • Легкий поджиг (Hot Start) - помогает быстрее поджечь дугу и повышает стабильность ее горения
        • Надежный и долговечный инвертор благодаря встроенным защитам
        • Защита силовых компонентов платы (IGBT Shield) - аппарат автоматически отключается при перегрузке или коротком замыкании
        • Защита от пыли - плата покрыта защитным лаком. А изоляционная пластина защищает от возможного пробоя между радиатором и корпусом
        • Улучшенное охлаждение - направляющая пластина обеспечивает эффективную вентиляцию что способствует стабильной работе аппарата
        • Уровень защиты IP21 - корпус защищен от попадания капель воды и мелких предметов