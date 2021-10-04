Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact
Арт. О00000032975
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|5.8
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Макс. сварочный ток MMA, А
|180
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Напряжение сети, В
|230
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Производительный и легкий аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-180 Compact с максимальной силой тока 180 А. Используется для дуговой сварки стальных металлоконструкций. Пригодится профессионалам и любителям для мастерской, в загородном доме или в гараже. С его помощью можно быстро освоить сварку. Работу облегчают функции: горячий старт, форсаж дуги и антизалипание электрода. Высокий показатель продолжительности включения 70% и быстрое остывание делают процесс гораздо эффективнее и быстрее.
Преимущества
- Аппарат способен работать даже при входном напряжении 150 В
- Сварочный ток плавно и точно настраивается поворотным регулятором
- Свободно передвигаться и комфортно работать - инвертор весит всего 3,4 кг и имеет в комплекте подвесной ремень
- Кабель питания 1,5 м мягкий с PVC изоляцией, которая не дубеет на морозе
- Облегчают работу и помогают сделать качественный шов встроенные функции
- Форсаж дуги (Arc Force) - помогает избежать обрыва дуги в процессе сварки
- Антизалипание электрода (Anti Stick) - поможет легко отделить электрод от металла, не повредив обмазку
- Легкий поджиг (Hot Start) - помогает быстрее поджечь дугу и повышает стабильность ее горения
- Надежный и долговечный инвертор благодаря встроенным защитам
- Защита силовых компонентов платы (IGBT Shield) - аппарат автоматически отключается при перегрузке или коротком замыкании
- Защита от пыли - плата покрыта защитным лаком. А изоляционная пластина защищает от возможного пробоя между радиатором и корпусом
- Улучшенное охлаждение - направляющая пластина обеспечивает эффективную вентиляцию что способствует стабильной работе аппарата
- Уровень защиты IP21 - корпус защищен от попадания капель воды и мелких предметов