Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact
Арт. О00000032974
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|5
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Макс. сварочный ток MMA, А
|160
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Напряжение сети, В
|230
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact обеспечивает стабильную сварку с швом высокого качества. Небольшие размеры за счет современных технологий преобразования тока упрощают переноску. Низкий уровень шума делает работу более комфортной.
Преимущества
- Аппарат способен работать даже при входном пониженном напряжении 150 В
- Поворотный регулятор легко и точно настраивает ток
- Малый вес инвертора всего 3,4 кг и подвесной ремень в комплекте позволяют свободно передвигаться и комфортно работать
- Кабель питания длиной 1,5 м не дубеет на морозе
- Форсаж дуги (Arc Force) - помогает избежать обрыва дуги во время работы
- Антизалипание электрода (Anti Stick) - помогает отделить электрод от металла, не повреждая его обмазку
- Легкий поджиг (Hot Start) - помогает быстрее поджечь дугу
- Защита силовых компонентов платы (IGBT Shield) - отключает аппарат при перегрузке или коротком замыкании
- Защита от пыли - плата покрыта защитным лаком. А изоляционная пластина предотвращает возможный пробой между радиатором и корпусом
- Эффективное охлаждение - направляющая пластина на радиаторах обеспечивает эффективную вентиляцию. Конденсаторы расположены в центре вентиляционного тоннеля. Трансформатор также находится на пути воздушного потока
- Корпус защищен от попадания воды и мелких предметов - уровень защиты IP21
- Аппарат способен работать даже при входном пониженном напряжении 150 В