Преимущества

Аппарат способен работать даже при входном пониженном напряжении 150 В



Поворотный регулятор легко и точно настраивает ток

Малый вес инвертора всего 3,4 кг и подвесной ремень в комплекте позволяют свободно передвигаться и комфортно работать

Кабель питания длиной 1,5 м не дубеет на морозе

Форсаж дуги (Arc Force) - помогает избежать обрыва дуги во время работы



Антизалипание электрода (Anti Stick) - помогает отделить электрод от металла, не повреждая его обмазку

Легкий поджиг (Hot Start) - помогает быстрее поджечь дугу

Защита силовых компонентов платы (IGBT Shield) - отключает аппарат при перегрузке или коротком замыкании



Защита от пыли - плата покрыта защитным лаком. А изоляционная пластина предотвращает возможный пробой между радиатором и корпусом

Эффективное охлаждение - направляющая пластина на радиаторах обеспечивает эффективную вентиляцию. Конденсаторы расположены в центре вентиляционного тоннеля. Трансформатор также находится на пути воздушного потока

Корпус защищен от попадания воды и мелких предметов - уровень защиты IP21

Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact обеспечивает стабильную сварку с швом высокого качества. Небольшие размеры за счет современных технологий преобразования тока упрощают переноску. Низкий уровень шума делает работу более комфортной.