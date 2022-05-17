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Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact
5.0
2
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact
    Арт. О00000032974
    5.0
    2
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact
    Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact
      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact

      Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032974
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		160
      Напряжение сети, В
      		230
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аппарат инверторный дуговой сварки Denzel DS-160 Compact обеспечивает стабильную сварку с швом высокого качества. Небольшие размеры за счет современных технологий преобразования тока упрощают переноску. Низкий уровень шума делает работу более комфортной.

        Преимущества

        • Аппарат способен работать даже при входном пониженном напряжении 150 В
        • Поворотный регулятор легко и точно настраивает ток
        • Малый вес инвертора всего 3,4 кг и подвесной ремень в комплекте позволяют свободно передвигаться и комфортно работать
        • Кабель питания длиной 1,5 м не дубеет на морозе
        • Форсаж дуги (Arc Force) - помогает избежать обрыва дуги во время работы
        • Антизалипание электрода (Anti Stick) - помогает отделить электрод от металла, не повреждая его обмазку
        • Легкий поджиг (Hot Start) - помогает быстрее поджечь дугу
        • Защита силовых компонентов платы (IGBT Shield) - отключает аппарат при перегрузке или коротком замыкании
        • Защита от пыли - плата покрыта защитным лаком. А изоляционная пластина предотвращает возможный пробой между радиатором и корпусом
        • Эффективное охлаждение - направляющая пластина на радиаторах обеспечивает эффективную вентиляцию. Конденсаторы расположены в центре вентиляционного тоннеля. Трансформатор также находится на пути воздушного потока
        • Корпус защищен от попадания воды и мелких предметов - уровень защиты IP21