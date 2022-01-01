Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Автомобильное зарядное устройство AVS USB 1 порт ST-04 (0.9A)
210 ₽
Комплектующие для авто
    Автомобильное зарядное устройство AVS USB 1 порт ST-04 (0.9A)
    Арт. X169751899
    Автомобильное зарядное устройство AVS USB 1 порт ST-04 (0.9A)

      Автомобильное зарядное устройство AVS USB 1 порт ST-04 (0.9A)

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169751899

      Характеристики

      Производитель
      		AVS
      Тип
      		автомобильное зарядное устройство
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание товара:

        Зарядное устройство AVS ENERGY предназначено для заряда аккумуляторных батарей мобильных телефонов, смартфонов, MP3-плееров и других устройств от сетей с напряжением 12/24В. Зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания и перегрузок в выходной цепи, обеспечивая полную безопасность Вашего мобильного устройства. Число портов – 1. Выходное напряжение: 5В.