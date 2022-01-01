Автомобильное зарядное устройство AVS USB 1 порт ST-04 (0.9A)
Арт. X169751899
Характеристики
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Производитель
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Тип
|автомобильное зарядное устройство
Описание товара:
Зарядное устройство AVS ENERGY предназначено для заряда аккумуляторных батарей мобильных телефонов, смартфонов, MP3-плееров и других устройств от сетей с напряжением 12/24В. Зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания и перегрузок в выходной цепи, обеспечивая полную безопасность Вашего мобильного устройства. Число портов – 1. Выходное напряжение: 5В.