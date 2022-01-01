Автомобильное зарядное устройство AVS USB 1 порт ST-04 (0.9A)

Описание товара:

Зарядное устройство AVS ENERGY предназначено для заряда аккумуляторных батарей мобильных телефонов, смартфонов, MP3-плееров и других устройств от сетей с напряжением 12/24В. Зарядное устройство имеет защиту от короткого замыкания и перегрузок в выходной цепи, обеспечивая полную безопасность Вашего мобильного устройства. Число портов – 1. Выходное напряжение: 5В.