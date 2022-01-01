Разветвитель прикуривателя AVS CS202 12/24 (на 2 выхода)

Описание товара:

Компактный разветвитель позволяет подключать 2 устройства одновременно в разъем прикуривателя. Крепкое надежное устройство в корпусе из огнестойкого пластика. Защита от короткого замыкания и перепадов напряжения. Работа в сетях с номинальным напряжением 12В и 24В. Универсален для любых автомобилей.

Преимущества:

Защита от короткого замыкания;

Количество гнезд: 2;

Светодиодный индикатор сети;

Плавкий предохранитель в корпусе штекера.

Комплектация: