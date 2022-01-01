Разветвитель прикуривателя AVS CS202 12/24 (на 2 выхода)
Описание товара:
Компактный разветвитель позволяет подключать 2 устройства одновременно в разъем прикуривателя. Крепкое надежное устройство в корпусе из огнестойкого пластика. Защита от короткого замыкания и перепадов напряжения. Работа в сетях с номинальным напряжением 12В и 24В. Универсален для любых автомобилей.
Преимущества:
- Защита от короткого замыкания;
- Количество гнезд: 2;
- Светодиодный индикатор сети;
- Плавкий предохранитель в корпусе штекера.
Комплектация:
- Разветвитель;
- Предохранитель.