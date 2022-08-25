Бензопила Stihl MS180 14"Picco 1,3мм+кожух new 11302000108

Преимущества

Двигатель модели бензопилы оснащён карбюратором IntelliCarb с компенсатором, обеспечивающим постоянную мощность, при этом расход топлива и выхлоп остаются практически на том же уровне, что и в начале работы в течении продолжительного времени

Инструмент оснащён антивибрационной системой и защитным тормозом QuickStop - при нажатии на передний упор для рук, пильная цепь останавливается почти моментально

Есть и автоматическое срабатывание цепного тормоза при относительно сильной отдаче. Также для безопасности и удобства отдельным рычагом управляются холодный и горячий запуски, включение и выключение - это значит, что правая ладонь всегда остается на рукоятке

Владельцев порадует особая система смазки бензопилы Ematic, сокращающая расход масла на 50% и увеличивающая износостойкость

STIHL MS 180 с цепью 14" идеальна для работы с древесиной и пиломатериалами, подходит для распилки и валки деревьев до 30 см, легко выдерживает интенсивное использование. Теперь бензопила выглядит гораздо более современно – у нее изящный обтекаемый дизайн, и работать ей теперь еще комфортнее и приятнее.