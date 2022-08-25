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Бензопила Stihl MS180 14"Picco 1,3мм+кожух new 11302000108
5.0
1
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Бензопилы
    Бензопила Stihl MS180 14"Picco 1,3мм+кожух new 11302000108
    Арт. X18809194
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS180 14"Picco 1,3мм+кожух new 11302000108
    Бензопила Stihl MS180 14"Picco 1,3мм+кожух new 11302000108
    Бензопила Stihl MS180 14"Picco 1,3мм+кожух new 11302000108
    Бензопила Stihl MS180 14"Picco 1,3мм+кожух new 11302000108
    Бензопила Stihl MS180 14"Picco 1,3мм+кожух new 11302000108
      Бензопила Stihl MS180 14"Picco 1,3мм+кожух new 11302000108
      Бензопила Stihl MS180 14"Picco 1,3мм+кожух new 11302000108
      Бензопила Stihl MS180 14"Picco 1,3мм+кожух new 11302000108
      Бензопила Stihl MS180 14"Picco 1,3мм+кожух new 11302000108
      Бензопила Stihl MS180 14"Picco 1,3мм+кожух new 11302000108

      Бензопила Stihl MS180 14"Picco 1,3мм+кожух new 11302000108

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809194
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		3.9
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • STIHL MS 180 с цепью 14" идеальна для работы с древесиной и пиломатериалами, подходит для распилки и валки деревьев до 30 см, легко выдерживает интенсивное использование. Теперь бензопила выглядит гораздо более современно – у нее изящный обтекаемый дизайн, и работать ей теперь еще комфортнее и приятнее.

        Преимущества

        • Двигатель модели бензопилы оснащён карбюратором IntelliCarb с компенсатором, обеспечивающим постоянную мощность, при этом расход топлива и выхлоп остаются практически на том же уровне, что и в начале работы в течении продолжительного времени
        • Инструмент оснащён антивибрационной системой и защитным тормозом QuickStop - при нажатии на передний упор для рук, пильная цепь останавливается почти моментально
        • Есть и автоматическое срабатывание цепного тормоза при относительно сильной отдаче. Также для безопасности и удобства отдельным рычагом управляются холодный и горячий запуски, включение и выключение - это значит, что правая ладонь всегда остается на рукоятке
        • Владельцев порадует особая система смазки бензопилы Ematic, сокращающая расход масла на 50% и увеличивающая износостойкость