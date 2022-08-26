Бензопила Stihl MS261 15"0,325 1,6 мм 11412000261

Преимущества

Расход топлива ниже на 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 50% по сравнению с традиционными двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX

Система ElastoStart способствует обеспечению плавного пуска. Двигатель с технологией 2-MIX отличается низким расходом топлива и высокой мощностью

Запуск, включение и остановка прибора осуществляются нажатием на один рычаг

Регулируемый масляный насос позволяет дозировать масло в зависимости от потребности

Бензопила STIHL MS 261, шина 37 см - универсальный, экономичный, экологичный инструмент среднего класса мощности с низкой вибрацией. Устройство подходит для распиловочных работ при строительстве, прореживания молодых древесных насаждений средней плотности, а также для заготовки дров на зиму