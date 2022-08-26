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Бензопила Stihl MS261 15"0,325 1,6 мм 11412000261
5.0
1
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Бензопилы
    Бензопила Stihl MS261 15"0,325 1,6 мм 11412000261
    Арт. X18809183
    5.0
    1
    Бензопила Stihl MS261 15"0,325 1,6 мм 11412000261

      Бензопила Stihl MS261 15"0,325 1,6 мм 11412000261

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18809183
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.2
      Праймер
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензопила STIHL MS 261, шина 37 см - универсальный, экономичный, экологичный инструмент среднего класса мощности с низкой вибрацией. Устройство подходит для распиловочных работ при строительстве, прореживания молодых древесных насаждений средней плотности, а также для заготовки дров на зиму

        Преимущества

        • Расход топлива ниже на 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 50% по сравнению с традиционными двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX
        • Система ElastoStart способствует обеспечению плавного пуска. Двигатель с технологией 2-MIX отличается низким расходом топлива и высокой мощностью
        • Запуск, включение и остановка прибора осуществляются нажатием на один рычаг
        • Регулируемый масляный насос позволяет дозировать масло в зависимости от потребности