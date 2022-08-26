Бензопила Stihl MS261 15"0,325 1,6 мм 11412000261
Арт. X18809183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5.2
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Праймер
|Нет
- Бензопила STIHL MS 261, шина 37 см - универсальный, экономичный, экологичный инструмент среднего класса мощности с низкой вибрацией. Устройство подходит для распиловочных работ при строительстве, прореживания молодых древесных насаждений средней плотности, а также для заготовки дров на зиму
Преимущества
- Расход топлива ниже на 20%, а уровень выброса вредных выхлопных газов - на 50% по сравнению с традиционными двухтактными двигателями STIHL без технологии 2-MIX
- Система ElastoStart способствует обеспечению плавного пуска. Двигатель с технологией 2-MIX отличается низким расходом топлива и высокой мощностью
- Запуск, включение и остановка прибора осуществляются нажатием на один рычаг
- Регулируемый масляный насос позволяет дозировать масло в зависимости от потребности