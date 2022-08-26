Бензопила Stihl MS390 18

Преимущества

Антивибрационная система: сильная вибрация в зоне рукояток может привести к хроническим нарушениям кровообращения в руках. Поэтому компания STIHL разработала высокоэффективную антивибрационную систему. У инструментов с АС вибрация двигателя передающаяся на рукоятки заметно снижается

Боковое устройство натяжения цепи: доступ к натяжному винту обеспечивается сбоку через крышку цепной звёздочки. Это предотвращает контакт рук с острой цепью и кончиками зубчатого упора

Декомпрессионный клапан: декомпрессионный клапан при запуске двигателя выпускает часть сжатой смеси из цилиндра. В результате требуемое усилие тяги на пусковом тросе заметно снижается. Оператору становится легче работать, и вся система пуска менее интенсивно изнашивается

Компенсатор: компенсатор STIHL - регулирующий орган в карбюраторе - обеспечивает почти постоянные мощность двигателя, качество выхлопа и расход топлива в течение длительного времени несмотря на увеличивающееся загрязнение воздушного фильтра. Прочищать воздушный фильтр требуется только при ощутимом падении мощности. Становится возможной работа в течение длительного времени без техобслуживания

Насос подачи смазки: позволяет точно дозировать масло в зависимости от потребности. Маркировка «Е» гарантирует всегда достаточное количество масла. Профессионалы дозируют точнее. Возможно 50-процентное уменьшение подачи масла

Однорычажное управление: такими функциями машины, как холодный и горячий запуск, работа и выключение, управляет отдельный рычаг. Это делает управление особенно удобным и безопасным, так как правая ладонь остается на рукоятке

Предварительный подогрев карбюратора: на бензопилы STIHL с подогреваемым карбюратором можно положиться даже зимой. В зимнем режиме карбюратор обдувается подогретым всасываемым воздухом, что предотвращает обледенение. Переключение с летнего режима на зимний производится одним движением руки

Система смазки цепи Ematic: система STIHL Ematic состоит из направляющей шины Ematic, пильной цепи Oilomatic и масляного насоса с регулируемой подачей. Особая конструкция шины и цепи заставляет каждую каплю масла попасть именно туда, где оно требуется для смазывания. Это позволяет сократить расход масла на 50 %

Топливный бак с крышкой, открываемой без вспомогательного инструмента: специальные запатентованные крышки для баков с топливом и маслом. Баки, при их наличии, открываются и закрываются легко, быстро и без инструмента

Тормоз QuickStop для моментальной остановки цепи: цепной тормоз QuickStop - это защитный механизм при работе с бензопилами. Цепной тормоз срабатывает при нажатии на передний упор для рук и за считанные доли секунды останавливает пильную цепь. При достаточно сильной отдаче цепной тормоз QuickStop срабатывает автоматически

STIHL ElastoStar: в результате давления сжатия при запуске двухтактных двигателей возникают толчкообразные силы, нагружающие мышцы и суставы. Пусковое устройство ElastoStart заметно уменьшает эти вредные воздействия. Демпфирующий элемент в ручке пускового устройства ElastoStart попеременно то принимает на себя, то отдает энергию соответственно процессу сжатия, и таким образом запуск происходит равномерно, без толчков

Бензопила STIHL MS390 18" выполнена в классическом дизайне, проверенная и долговечная. Удлинённая бензопила STIHL MS390 18" станет незаменимым помощником при строительстве, заготовке леса в насаждениях средней плотности, заготовке дров для сельского хозяйства или коммунальной сферы