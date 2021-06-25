Душ дачный Вихрь Д-135-П 74/4/12, 135 л, с подогревом
Арт. О00000013507
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Бак для воды в комплекте
|Да
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Материал шторки
|полиэстер
- Душ дачный с подогревом Вихрь Д-135-П 74/4/12, 135 л., предназначен для принятия душа с теплой водой на открытом воздухе (садовые, дачные участки, дворы частных домов). На загородном участке конструкцию Душа «ВИХРЬ» можно выполнить отдельно стоящей или сблокировать с другими хозяйственными постройками. Вода для заполнения бака с водонагревателем может подаваться из системы холодного водоснабжения, либо с помощью насоса из скважины, водоема, бака и т.д. Вода для заполнения водонагревателя наливного душа дачного «ВИХРЬ» с подогревом может подаваться из системы холодного водоснабжения, либо с помощью насоса из скважины, водоема, бака и т.д.
Преимущества
- Антикоррозийное покрытие бака
- Удобная деревянная обрешетка для ног
- Шторка на магнитах