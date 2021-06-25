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Душ дачный Вихрь Д-135-П 74/4/12, 135 л, с подогревом
3.0
1
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Души садовые
    Душ дачный Вихрь Д-135-П 74/4/12, 135 л, с подогревом
    Арт. О00000013507
    3.0
    1
    Душ дачный Вихрь Д-135-П 74/4/12, 135 л, с подогревом
    Душ дачный Вихрь Д-135-П 74/4/12, 135 л, с подогревом
    Душ дачный Вихрь Д-135-П 74/4/12, 135 л, с подогревом
      Душ дачный Вихрь Д-135-П 74/4/12, 135 л, с подогревом
      Душ дачный Вихрь Д-135-П 74/4/12, 135 л, с подогревом
      Душ дачный Вихрь Д-135-П 74/4/12, 135 л, с подогревом

      Душ дачный Вихрь Д-135-П 74/4/12, 135 л, с подогревом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013507
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Бак для воды в комплекте
      		Да
      Материал шторки
      		полиэстер
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Душ дачный с подогревом Вихрь Д-135-П 74/4/12, 135 л., предназначен для принятия душа с теплой водой на открытом воздухе (садовые, дачные участки, дворы частных домов). На загородном участке конструкцию Душа «ВИХРЬ» можно выполнить отдельно стоящей или сблокировать с другими хозяйственными постройками. Вода для заполнения бака с водонагревателем может подаваться из системы холодного водоснабжения, либо с помощью насоса из скважины, водоема, бака и т.д. Вода для заполнения водонагревателя наливного душа дачного «ВИХРЬ» с подогревом может подаваться из системы холодного водоснабжения, либо с помощью насоса из скважины, водоема, бака и т.д.

        Преимущества

        • Антикоррозийное покрытие бака
        • Удобная деревянная обрешетка для ног
        • Шторка на магнитах