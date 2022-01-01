Герметик санитарный, прозрачный Aviora Wunder-S 00000009413, 300 мл
Арт. Ю00000027421
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|силиконовый
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Объем, л
|0.3
- Герметик санитарный, прозрачный Aviora Wunder-S применяется для герметизации швов вокруг ванн, раковин, душевых кабин, кухонной мебели. В качестве затирки для угловых швов плиточных облицовок в санитарных помещениях. Герметизации швов в строительных конструкциях. Заполнения и уплотнение щелей и трещин в различных конструкциях. Рекомендуемые поверхности: керамическая плитка, фаянс, пластик (ПВХ, поликарбонат), алюминий, нержавеющая сталь, эмалированные поверхности, стекло, древесина и ее производные.
Преимущества
- Используется как для внутренних, так и наружных работ
- Для помещений с повышенной влажностью