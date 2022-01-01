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Герметик санитарный, прозрачный Aviora Wunder-S 00000009413, 300 мл
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Герметики
    Герметик санитарный, прозрачный Aviora Wunder-S 00000009413, 300 мл
    Арт. Ю00000027421
    Герметик санитарный, прозрачный Aviora Wunder-S 00000009413, 300 мл

      Герметик санитарный, прозрачный Aviora Wunder-S 00000009413, 300 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000027421

      Характеристики

      Производитель
      		Aviora
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		силиконовый
      Объем, л
      		0.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Герметик санитарный, прозрачный Aviora Wunder-S применяется для герметизации швов вокруг ванн, раковин, душевых кабин, кухонной мебели. В качестве затирки для угловых швов плиточных облицовок в санитарных помещениях. Герметизации швов в строительных конструкциях. Заполнения и уплотнение щелей и трещин в различных конструкциях. Рекомендуемые поверхности: керамическая плитка, фаянс, пластик (ПВХ, поликарбонат), алюминий, нержавеющая сталь, эмалированные поверхности, стекло, древесина и ее производные. 

        Преимущества

        • Используется как для внутренних, так и наружных работ
        • Для помещений с повышенной влажностью