Герметик санитарный, прозрачный Aviora Wunder-S 00000009413, 300 мл

Преимущества

Используется как для внутренних, так и наружных работ

Для помещений с повышенной влажностью

Герметик санитарный, прозрачный Aviora Wunder-S применяется для герметизации швов вокруг ванн, раковин, душевых кабин, кухонной мебели. В качестве затирки для угловых швов плиточных облицовок в санитарных помещениях. Герметизации швов в строительных конструкциях. Заполнения и уплотнение щелей и трещин в различных конструкциях. Рекомендуемые поверхности: керамическая плитка, фаянс, пластик (ПВХ, поликарбонат), алюминий, нержавеющая сталь, эмалированные поверхности, стекло, древесина и ее производные.