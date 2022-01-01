Кольцо уплотнительное Stihl RE88/98/106-109/116 9645 948 3046, 7x1.2 мм

Заказать кольцо уплотнительное 7x1.2 мм stihl re88/98/106-109/116 9645 948 3046
Кольцо уплотнительное 7x1.2 мм STIHL RE88/98/106-109/116 9645 948 3046 – это деталь, которая применяется для монтирования на смену пришедшим в негодность или износившимся запасным частям. Детали от компании STIHL характеризуются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после их замены можно не переживать за работоспособность: Кольца от марки STIHL отвечают высоким стандартам качества. Стоимость, составляющая 120 руб. на данную запасную часть вызвана употреблением долговечных компонентов.
Перед покупкой проконсультируйтесь, обладают ли совместимостью Кольца с вашим инструментом. Вы можете произвести замену самолично, однако мы предоставляем возможность обратиться в сервисный центр «Бигам»: наши специалисты встроят Кольца в оборудование.
Кольцо уплотнительное 7x1.2 мм STIHL RE88/98/106-109/116 9645 948 3046 вы можете заказать в интернет-магазине «Бигам» по цене в 120 руб. Для покупки свяжитесь с менеджером по бесплатному номеру 8 800 555 69 73. Мы доставим ваш заказ по РФ. Кроме того, мы предоставляем самовывоз из розничного магазина «Бигам» в вашем городе – данная услуга бесплатна вне зависимости от суммы заказа. Если вы хотите обратиться по поводу оформления заказа, а также монтажа в нашем сервисном центре, обращайтесь по телефону 8 800 555 69 73. На сайте www.bigam.ru
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