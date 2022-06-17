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Леска для триммера McCulloch Nylon Line 5776163-12, круг, 1,6 мм, 15 м
5.0
1
Найти аналог
Леска для триммеров
    Леска для триммера McCulloch Nylon Line 5776163-12, круг, 1,6 мм, 15 м
    Арт. О00000011081
    5.0
    1
    Леска для триммера McCulloch Nylon Line 5776163-12, круг, 1,6 мм, 15 м

      Леска для триммера McCulloch Nylon Line 5776163-12, круг, 1,6 мм, 15 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000011081
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		McCulloch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип аксессуара
      		леска для триммера
      Диаметр лески, мм
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Леска для триммера McCulloch Nylon Line 5776163-12 применяется при работе с триммерами для кошения травы. Заправляется в любую триммерную головку Husqvarna. Круглая форма корда делает его универсальным.

        Преимущества

        • При работе создает мало шума
        • Изготовлен из качественных материалов, что обеспечивает большую износостойкость, длительный срок службы и уменьшает вероятность разрыва
        • Особая обработка поверхности изделия предотвращает его наматывание внутри головки