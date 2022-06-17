Леска для триммера McCulloch Nylon Line 5776163-12, круг, 1,6 мм, 15 м
Арт. О00000011081
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Тип аксессуара
|леска для триммера
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Диаметр лески, мм
|1.6
- Леска для триммера McCulloch Nylon Line 5776163-12 применяется при работе с триммерами для кошения травы. Заправляется в любую триммерную головку Husqvarna. Круглая форма корда делает его универсальным.
Преимущества
- При работе создает мало шума
- Изготовлен из качественных материалов, что обеспечивает большую износостойкость, длительный срок службы и уменьшает вероятность разрыва
- Особая обработка поверхности изделия предотвращает его наматывание внутри головки