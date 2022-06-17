Леска для триммера McCulloch Nylon Line 5776163-12, круг, 1,6 мм, 15 м

Преимущества

При работе создает мало шума

Изготовлен из качественных материалов, что обеспечивает большую износостойкость, длительный срок службы и уменьшает вероятность разрыва

Особая обработка поверхности изделия предотвращает его наматывание внутри головки

Леска для триммера McCulloch Nylon Line 5776163-12 применяется при работе с триммерами для кошения травы. Заправляется в любую триммерную головку Husqvarna. Круглая форма корда делает его универсальным.