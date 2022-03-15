Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Настенная направляющая для шланга AI-FA 6300
5.0
2
Найти аналог
Фитинги для шлангов и систем полива
    Настенная направляющая для шланга AI-FA 6300
    Арт. X19077
    5.0
    2
    Настенная направляющая для шланга AI-FA 6300

      Настенная направляющая для шланга AI-FA 6300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19077
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ai-Fa
      Наличие резьбы
      		Нет
      Материал
      		пластик
      Вес, кг
      		0.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Напрявляющая для шланга настенная - приспособление, применяемое для создания трассы из шланга, которая не навредит растениям на участке. Рукав можно подтягивать, не боясь сломать или помять рассаду либо уже взрослые культуры. -

        Преимущества 

        • Имеет незначительный вес, поэтому ее легко расположить в нужных местах на участке.
        • Не боится влаги и неблагоприятных воздействий окружающей среды.
        • Гладкая поверхность позволяет шлангу легко скользить по приспособлению, не изнашиваясь.
        • В процессе полива не нужно переживать за сохранность клумбы или грядки, что позволяет справиться с работой быстрее.