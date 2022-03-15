Настенная направляющая для шланга AI-FA 6300
Арт. X19077
Характеристики
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Производитель
|Ai-Fa
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Наличие резьбы
|Нет
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Материал
|пластик
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Вес, кг
|0.1
- Напрявляющая для шланга настенная - приспособление, применяемое для создания трассы из шланга, которая не навредит растениям на участке. Рукав можно подтягивать, не боясь сломать или помять рассаду либо уже взрослые культуры. -
Преимущества
- Имеет незначительный вес, поэтому ее легко расположить в нужных местах на участке.
- Не боится влаги и неблагоприятных воздействий окружающей среды.
- Гладкая поверхность позволяет шлангу легко скользить по приспособлению, не изнашиваясь.
- В процессе полива не нужно переживать за сохранность клумбы или грядки, что позволяет справиться с работой быстрее.