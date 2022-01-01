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Масляный радиатор Neoclima NC 9307
Найти аналог
Масляные радиаторы
    Масляный радиатор Neoclima NC 9307
    Арт. О00000032220
    Масляный радиатор Neoclima NC 9307
    Масляный радиатор Neoclima NC 9307
    Масляный радиатор Neoclima NC 9307
    Масляный радиатор Neoclima NC 9307
    Масляный радиатор Neoclima NC 9307
    Масляный радиатор Neoclima NC 9307
      Масляный радиатор Neoclima NC 9307
      Масляный радиатор Neoclima NC 9307
      Масляный радиатор Neoclima NC 9307
      Масляный радиатор Neoclima NC 9307
      Масляный радиатор Neoclima NC 9307
      Масляный радиатор Neoclima NC 9307

      Масляный радиатор Neoclima NC 9307

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000032220

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Греция
      Способ установки
      		напольный
      Особенности
      		термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Масляный радиатор Neoclima NC 9307  - электрический прибор бытового назначения, предназначенный для отопления небольших помещений. Имеет регулируемый термостат и 3 ступени мощности на выбор. Удобные ручки управления обеспечивают простоту и легкость настройки радиатора. Этот компактный и легкий прибор оснащен колесиками для более удобного перемещения. 

        Преимущества

        • Регулируемый термостат
        • 3 режима нагрева
        • Защита от перегрева
        • Эргономичный дизайн
        • Высокоустойчивый корпус