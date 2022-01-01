Преимущества

Регулируемый термостат

3 режима нагрева

Защита от перегрева

Эргономичный дизайн

Высокоустойчивый корпус

Масляный радиатор Neoclima NC 9307 - электрический прибор бытового назначения, предназначенный для отопления небольших помещений. Имеет регулируемый термостат и 3 ступени мощности на выбор. Удобные ручки управления обеспечивают простоту и легкость настройки радиатора. Этот компактный и легкий прибор оснащен колесиками для более удобного перемещения.