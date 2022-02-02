Комплект ножек для конвекторов Thermor (2 шт.)

Преимущества

Простая конструкция

Можно без труда установить либо снять ножки с конвектора

Мобильность

Ножки позволяют перемещать конвектор в то место, где необходимо создать комфортное и мягкое тепло

Ножки для конвекторов THERMOR - дополнительная опция, применяются для установки конвектора на полу. Ножки помогают конвектору THERMOR принять более устойчивое положение. Надежная установка конвектора предотвращает его опрокидывание и поломку. Ножки являются универсальными, поэтому они подходят к любым моделям конвекторов марки THERMOR. Они полностью сделаны из термостойкого пластика, поэтому прочно будут держать конструкцию.