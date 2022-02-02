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Комплект ножек для конвекторов Thermor (2 шт.)
4.8
6
Найти аналог
Комплектующие для теплового оборудования
    Комплект ножек для конвекторов Thermor (2 шт.)
    Арт. X38726311063
    4.8
    6
    Комплект ножек для конвекторов Thermor (2 шт.)

      Комплект ножек для конвекторов Thermor (2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38726311063
      4.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Thermor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Франция
      Тип оборудования
      		комплект ножек для конвектора
      Предназначение по технике
      		для конвекторов
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ножки для конвекторов THERMOR - дополнительная опция, применяются для установки конвектора на полу. Ножки помогают конвектору THERMOR принять более устойчивое положение. Надежная установка конвектора предотвращает его опрокидывание и поломку. Ножки являются универсальными, поэтому они подходят к любым моделям конвекторов марки THERMOR. Они полностью сделаны из термостойкого пластика, поэтому прочно будут держать конструкцию. 

        Преимущества

        • Простая конструкция
        • Можно без труда установить либо снять ножки с конвектора
        • Мобильность
        • Ножки позволяют перемещать конвектор в то место, где необходимо создать комфортное и мягкое тепло