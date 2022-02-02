Комплект ножек для конвекторов Thermor (2 шт.)
Арт. X38726311063
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Франция
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Тип оборудования
|комплект ножек для конвектора
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Предназначение по технике
|для конвекторов
- Ножки для конвекторов THERMOR - дополнительная опция, применяются для установки конвектора на полу. Ножки помогают конвектору THERMOR принять более устойчивое положение. Надежная установка конвектора предотвращает его опрокидывание и поломку. Ножки являются универсальными, поэтому они подходят к любым моделям конвекторов марки THERMOR. Они полностью сделаны из термостойкого пластика, поэтому прочно будут держать конструкцию.
Преимущества
- Простая конструкция
- Можно без труда установить либо снять ножки с конвектора
- Мобильность
- Ножки позволяют перемещать конвектор в то место, где необходимо создать комфортное и мягкое тепло