Паяльник Зубр 55400-100
Арт. Х1298
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
- Электропаяльник с пластиковой рукояткой и долговечным жалом, форма клин, 100Вт Зубр МАСТЕР 55400-100 выполнен из прочных, надежных и долговечных материалов. Идеально подходит для проведения паяльных операций в бытовых условиях. Наконечник паяльника быстро достигает рабочей температуры - процесс нагрева занимает всего несколько минут.
Преимущества:
- Долговечное сменное жало с медным сердечником;
- Эргономичная пластиковая рукоятка;
- Небольшой вес;
- Время нагрева Зубр МАСТЕР 55400-100_z01: до 4 мин;
- Максимальная температура нагрева: 380°С;
- Соответствие стандарту ГОСТ Р МЭК 60335-2-45-99.