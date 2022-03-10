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Паяльник Зубр 55400-100
5.0
2
Найти аналог
Электрические паяльники
    Паяльник Зубр 55400-100
    Арт. Х1298
    5.0
    2
    Паяльник Зубр 55400-100
    Паяльник Зубр 55400-100
      Паяльник Зубр 55400-100
      Паяльник Зубр 55400-100

      Паяльник Зубр 55400-100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1298
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Частота, Гц
      		50
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электропаяльник с пластиковой рукояткой и долговечным жалом, форма клин, 100Вт Зубр МАСТЕР 55400-100 выполнен из прочных, надежных и долговечных материалов. Идеально подходит для проведения паяльных операций в бытовых условиях. Наконечник паяльника быстро достигает рабочей температуры - процесс нагрева занимает всего несколько минут.

        Преимущества:

        • Долговечное сменное жало с медным сердечником;
        • Эргономичная пластиковая рукоятка;
        • Небольшой вес;
        • Время нагрева Зубр МАСТЕР 55400-100_z01: до 4 мин;
        • Максимальная температура нагрева: 380°С;
        • Соответствие стандарту ГОСТ Р МЭК 60335-2-45-99.