Паяльник Зубр 55400-100

Преимущества:

Долговечное сменное жало с медным сердечником;

Эргономичная пластиковая рукоятка;

Небольшой вес;

Время нагрева Зубр МАСТЕР 55400-100_z01: до 4 мин;

Максимальная температура нагрева: 380°С;

Соответствие стандарту ГОСТ Р МЭК 60335-2-45-99.

Электропаяльник с пластиковой рукояткой и долговечным жалом, форма клин, 100Вт Зубр МАСТЕР 55400-100 выполнен из прочных, надежных и долговечных материалов. Идеально подходит для проведения паяльных операций в бытовых условиях. Наконечник паяльника быстро достигает рабочей температуры - процесс нагрева занимает всего несколько минут.